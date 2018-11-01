Sağlıklı bir yaşam için 'Spor Avcıları' görevde

Avcılar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Sabah Sporları Etkinlikleri' başladı. Firuzköy Deli Orman Parkında yapılan ilk derse Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli 'de katıldı. Belediye Başkanı eşliğinde spor yapan vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

‘Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Nesiller' parolasıyla adından sıkça söz ettiren Avcılar Belediyesi, hizmet sunmaya devam ediyor. Avcılarlılar, Avcılar Belediyesi Spor İşlerine Müdürlüğünde çalışan Fitness eğitmenleri eşliğinde her Perşembe buluşuyor. İlçe genelinde Belediye'ye ait parklarda ve spor merkezlerinde gerçekleşen sabah sporu etkinliklerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sporun insan sağlığı için önemine değinen Başkan Toprak, ‘'Her anlamda nefes alan sağlıklı bir kent için yola çıkarken önce insan dedik. Hemşehrilerimizle birlikte sabah sporumuzu, eğitmenlerimiz eşliğinde eğlenerek yaptık. Hem ruhsal hem de fiziki olarak sporun sayısız faydaları var. Değerli hemşehrilerimizi spor merkezlerimize spor yapmaya davet ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Uygulamadan oldukça mutlu olan katılımcılar ise,"Bizimle birlikte spor yapan bir Belediye Başkanımız var. Her zaman yanımızda, kendisine ve Avcılar Belediyesine teşekkür ediyoruz'' dedi.

Sabah sporu etkinliği dağıtılan su ve çay ikramları ile son erdi.