Sağlıklı Su Derneği Başkanı’ndan içme suyu açıklaması

Sağlıklı Su Derneği (SASUDER) Başkanı Orhan Korkusuz, son günlerde gündemimizden eksik olmayan yoğun ve sıra dışı yağışlar sebebi ile kanalizasyon sularının şebeke suyuna karıştığına dair söylentilere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Genel olarak belediyelerin şebeke suyu alt yapısının sağlam olduğunu ve yeterli yoğunlukta klorlama yapıldığını belirten Korkusuz, "Yoğun yağışların şebeke suyuna karışması söylentinin ötesine geçmemiştir, ama bu ihtimale göre hazırlıklı olmak isteyen vatandaşlarımıza su arıtma cihazı kullanmalarını tavsiye ederiz" dedi.

Yüzde 100 NSF (Amerikan Hijyen Vakfı) standartlarında, belgeli bir cihaz kullanılır ise, bir şekilde şebeke suyuna kolibasili, ekoli ve hatta bir dönem yurdumuzun bazı bölgelerimizde rastlandığı gibi arsenik karışması halinde mikroplardan ve partiküllerden korunarak sağlıklı su tüketeceklerinin altını çizen SASUDER Başkanı, "Özellikle filtrelerinde gümüş emdirilmiş karbon kullanan NSF sertifikalı su arıtma cihazları, mikropların üremesi engelleyerek, yoğun bir mikrop atağında dahi sağlığınızı koruyacaktır. Maalesef Türkiye’de henüz su arıtma cihazları ile ilgili ithalat ve ürün kalitesinde standartlar yeterince gelişmediği için tüketicilerin aldıkları cihazı araştırmaları, NSF belgesi olmayan cihazı almamalarını tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.

Günlerin uzun ve sıcak olduğu yaz döneminde gün içerisinde kaybedilen sıvının telafi edilmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Orhan Korkusuz, "İnsan yaşamında büyük önem taşıyan suyu gün içinde yeterli miktarda tüketmek, metabolizmayı düzenlemeyi ve vücut ısısını dengelemeyi sağlar. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta sağlıklı su tüketimi Sağlıklı su içme ihtiyacını karşılamak için geliştirilen NSF sertifikalı su arıtma cihazları, şebeke suyunu içilebilir suya dönüştürüyor ve musluktan 7/24 taze ve sağlıklı su akmasını sağlıyor. NSF sertifikalı su arıtma cihazlarını, bebekler, hamileler, diyet yapanlar, bakımlı cilt isteyenler, yaşlılar, kısaca sağlığına özen gösteren herkes güvenle kullanabilir" ifadelerini kullandı.