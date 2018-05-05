Sağlıklı Yaşam Festivali Diyet Fest başladı

2 gün sürecek olan festivalde ünlü diyetisyenlerle söyleşiler, sağlıklı workshoplar, spor etkinlikleri ve konserlerin yapılacak. İlk yoğun ilgi gören festivalde katılımcılar, spor egzersizleri ve söyleşilere katıldı.

Festival hakkında bilgi veren Uzman Diyetisyen Samet Yağlı, ’’Festivalde ünlü diyetisyenlerle söyleşiye yer alıyor. Ünlü isimler, ana sahnede sağlıklı yaşamın inceliklerini ve ayrıntılarını anlatacaklar. Sahnede yine spor eğitmenlerimiz yer alacak ve yüzlerce kişiye bu orman havasında spor yaptıracaklar. Macera parkurumuz var. Ziyaretçilerimiz, yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alanda sponsorlarımıza ait macera parkurunu kullanabilecek. Ziyaretçiler, hem hareket edecek hem eğlenecek hem de öğrenecek. 2 gün boyunca doya doya festival geçirecekler. 7’den 70’e herkesin kapsayan bir festival. 0-12 yaş ücretsiz girebiliyor. Diyetin gerçek anlamı; sağlığı korumak ya da düzenlemek amacıyla yapılan beslenme düzenidir. Biz biraz daha bunu anlatmaya çalışıyoruz. Diyet, aç kalma veya kibrit kutusu peynirler değil, sağlıklı yaşamın bir parçasıdır. Bunu anlatmak için festivalin ismi Diyet Fest. 2 boyunca 6-7 bin ziyaretçi bekliyoruz. İlk günden iyi başladık. Kalabalık bir ortam var ve keyifli geçiyor. Tüm İstanbulluları ailece bekliyoruz dedi.

Edis ve Ozan Çolakoğlu Diyet Fest’te

Festivalin akşam konserlerinde bugün pop müziğin başarılı ismi Edis ve 6 Mayıs’ta aranjör Ozan Çolakoğlu DJ performansı ile sahne alacak.

Sağlıklı beslenmeye dair tüm sorular ünlü diyetisyenlerin söyleşileriyle ’Bi’ Diyetisyene Sor’ sahnesinde cevaplarını buluyor. Festival alanında yer alan vücut analiz cihazları ile ziyaretçilerin yağ, kas, su ve metabolizma hızlarının ücretsiz olarak ölçülüyor. Festivalde, ip parkurları ile minimum risk, maximum macera yaşanırken, ziyaretçiler yüksek ip parkuları, dev salıncak, zip line parkuru ve insan sapanı gibi macera parkurları ile adrenalini yaşıyor. Katılımcıların, spor eğitmenleri ile yüzlerce kişiyle birlikte, orman içinde egzersiz yapabiliyor.

Başarılı oyuncu İbrahim Selim ile ’Diyet Klişeleri’ söyleşisini yapılacağı, yakın zamanda Güldür Güldür Show’daki stand up performansıyla dikkatleri üzerine çeken Doğu Demirkol’un da tek kişilik gösterisiyle festival ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacağının altı çizildi. 0-12 yaşın ücretsiz girebileceği belirtilen festivalde, bin metrekarelik çocuk oyun ve macera alanı yer aldığı bildirildi. Gün boyu, İstanbul’daki belirli noktalardan festival alanına, ücretsiz servislerle ulaşılabileceği ifade edildi.