Sağlıkta dönüşüme Turkcell ve Rönesans işbirliği

Yozgat'ın ardından Adana Şehir Hastanesi'nin de tüm dijital ve teknoloji altyapısını oluşturan Turkcell, yerli sağlık yazılımı alanında da çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin sağlıkta başlattığı en önemli dönüşüm olarak adlandırılan ve kamu-özel işbirliği (PPP) modeli kapsamında hayata geçen şehir hastaneleri hızla yayılıyor. Bunların ilk ve başarılı örneklerinden Adana Şehir Hastanesi, 2017 yılının Eylül ayından bu yana faaliyetini sürdürüyor. Alanında iki önemli isim, Rönesans Sağlık Yatırım ve Turkcell işbirliğiyle hayata geçirilen Adana Şehir Hastanesi, geniş yatak kapasitesinin yanı sıra sağlık alanında en ileri teknolojisiyle de şimdiden dünyanın sayılı sağlık kampüsleri arasındaki yerini aldı.

Bu önemli projeyle ilgili açıklama yapan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, "Adana Şehir Hastanesi'ni sağlık alanında dünyada gelinen en son teknolojiyle donatmayı başardık. Böylece komşu şehirlere de hizmet verecek kapasite ve donanıma ulaşan hastane, tüm bölgenin sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor" dedi.

Rönesans Sağlık Yatırım'la Türkiye'nin en önemli sağlık projelerinde işbirliği yapmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Erkan, sözlerine şu şekilde devam etti: "Turkcell olarak Rönesans işbirliğinde Türkiye'deki dijital hastane dönemini Yozgat Şehir Hastanesi'yle birlikte başlatmıştık. Buna ek olarak yine Rönesans İşletme Hizmetleri ile birlikte 1 yılını tamamladığımız Adana Şehir Hastanesi'nin de teknolojik altyapısında Turkcell imzası bulunuyor. Bu projelerden edindiğimiz tecrübeleri şimdi de Elazığ Şehir Hastanesi'nde kullanıyoruz. Hedefimiz her zaman bu teknolojiyi bir adım ileriye taşımak Rönesans ile başlattığımız bu dönüşümü Bursa ve dünyanın depreme dayanıklı en büyük hastanesi olarak tasarlanan İkitelli'de de sürdürmeyi planlıyoruz".

Yerli hastane yazılımı müjdesi

"Röntgenler, raporlar ve kan testleri bu üstün teknolojilerle elden ele dolaşmıyor. Hasta sağlığıyla ilgili tüm bilgiler, doğru ve eksiksiz bir şekilde kayıt altında alındığı gibi direkt doktorların önündeki ekrana düşüyor" diyen Murat Erkan, "Böylece hastaların teşhis ve tedavi süreçleri hızlanırken, sağlık personelinin de gündelik hayatı kolaylaşıyor” ifadelerini kullandı.

Hasta güvenliği ve doğru tedavinin uygulanmasını destekleyen bu sistemi Turkcell olarak geliştirmek için çalıştıklarını da ekleyen Erkan, "Bu bağlamda Turkcell'in kendi HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) yazılımını oluşturmak için kaynak kod alımı yaptık ve kendi yazılım ekibimiz ile bu alanda dünyadaki en yüksek standardı temsil eden HIMSS 7 standartlarına uygun bir HBYS yazılımının çalışmalarını sürdürüyoruz" diye vurguladı.

Dijital dönüşümle gelen hasta ve doktor memnuniyeti

Yapılan açıklamada; günlük 16 bini aşkın kişiye sağlık hizmeti sunulan hastane, Adana'nın yanı sıra tüm bölgeye hizmet veriyor. Sadece ilk yılında toplam 2 milyon 186 bin hastaya hizmet veren hastanenin dijital altyapısını farklılaştıran konuların başında ise HIMSS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) geliyor. Turkcell'in ilk olarak Yozgat Şehir Hastanesi'nin dijital dönüşüm sürecinde öne çıkardığı HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi), dünyanın en saygın dijital hastanelerinde kullanılıyor. Şehir hastanesindeki Turkcell'in yenilikçi teknolojileri bundan ibaret değil. İlk örneği Yozgat'ta hayata geçirilen hastane içi navigasyon sistemi Adana'da da olacak. Bu navigasyon aracılığıyla büyük bir alan içerisine yayılan şehir hastanesindeki her türlü birimi kolayca bulmak mümkün.