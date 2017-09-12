Diğer
Kategoriler
12 Eylül 2017 14:54

Şah inn Paradise Tatil Köyü’ne TSE’den iki belge

Şah inn Paradise TSE’nin Avrupa Kalite Teşkilatı Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelerini almaya hak kazandı.

Şah inn Paradise Tatil Köyü’ne TSE’den iki belge

12 Eylül 2017 14:54


Kumluca bölgesinde faaliyet gösteren bin 100 yataklı, 5 yıldızlı, Şah inn Paradise Tatil Köyü, alternatif turizm sektörünün hem alan hem kapasite bakımından en büyük ve ilk birinci sınıf tatil köyü olma özelliğine sahip. 167 bin metrekare alan üzerine konumlanmış kendine özel 400 metre uzunluğunda Mavi Bayrak ödüllü plajı bulunan tatil köyü, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığından çevre duyarlılığı ile 2014 yılından bu yana Yeşil Yıldız ödülüne sahip.


Standardın 2015 versiyonuna göre konseptinde, rakipleri arasında ilk belgeyi alan kuruluş olmaya hak kazanan tesisin belgeleri, 12 Eylül 2017’de tatil köyünde düzenlenen törende TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hüseyin Özdamar tarafından takdim edildi.


Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş ile Kumluca protokolü, tatil köyü üst yönetimi, çalışanlar ve otel misafirlerinin katılımıyla gerçekleşen törende konuşma yapan Şah inn Paradise Genel Müdürü Yusuf Yücel, Kumluca bölgesinde hizmet verdikleri 10. sezonda kalitelerini bu belgelerle taçlandırmış olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Yücel, “Alternatif turizm oluşumun öncüsü olmak hizmet kalitesinin sürdürebilirliği sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Şu anda standardın 2015 versiyonu ile belgelendirilmiş ilk tesis olmanın yanında aynı konseptte hizmet veren tesisler arasında TSE’den belgeli de tek tesisiz. Aksayabilecek süreçleri önceden tahmin etmenin, misafir memnuniyetini en üst düzeye taşımanın kalite yönetim sistemleri ile olumlu sonuçlarını gördük. Türk Standardları Enstitüsü ile 2 yıldır yürüttüğümüz eğitim ve tetkikler çalışanlarımızda bir kalite bilinci oluşturdu. Sistemin daha başarılı sonuçları için helal otel yönetim sistemi ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemleri belgelendirme çalışmalarını devam ettirmekteyiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç