Şah inn Paradise Tatil Köyü’ne TSE’den iki belge

Kumluca bölgesinde faaliyet gösteren bin 100 yataklı, 5 yıldızlı, Şah inn Paradise Tatil Köyü, alternatif turizm sektörünün hem alan hem kapasite bakımından en büyük ve ilk birinci sınıf tatil köyü olma özelliğine sahip. 167 bin metrekare alan üzerine konumlanmış kendine özel 400 metre uzunluğunda Mavi Bayrak ödüllü plajı bulunan tatil köyü, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığından çevre duyarlılığı ile 2014 yılından bu yana Yeşil Yıldız ödülüne sahip.

Standardın 2015 versiyonuna göre konseptinde, rakipleri arasında ilk belgeyi alan kuruluş olmaya hak kazanan tesisin belgeleri, 12 Eylül 2017’de tatil köyünde düzenlenen törende TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hüseyin Özdamar tarafından takdim edildi.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş ile Kumluca protokolü, tatil köyü üst yönetimi, çalışanlar ve otel misafirlerinin katılımıyla gerçekleşen törende konuşma yapan Şah inn Paradise Genel Müdürü Yusuf Yücel, Kumluca bölgesinde hizmet verdikleri 10. sezonda kalitelerini bu belgelerle taçlandırmış olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Yücel, “Alternatif turizm oluşumun öncüsü olmak hizmet kalitesinin sürdürebilirliği sorumluluğunu da beraberinde getiriyor. Şu anda standardın 2015 versiyonu ile belgelendirilmiş ilk tesis olmanın yanında aynı konseptte hizmet veren tesisler arasında TSE’den belgeli de tek tesisiz. Aksayabilecek süreçleri önceden tahmin etmenin, misafir memnuniyetini en üst düzeye taşımanın kalite yönetim sistemleri ile olumlu sonuçlarını gördük. Türk Standardları Enstitüsü ile 2 yıldır yürüttüğümüz eğitim ve tetkikler çalışanlarımızda bir kalite bilinci oluşturdu. Sistemin daha başarılı sonuçları için helal otel yönetim sistemi ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemleri belgelendirme çalışmalarını devam ettirmekteyiz” dedi.