Sahafların ağabeyinden genç sahaflara nasihat:

Beyoğlu'nda bu yıl 12'ncisi düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali'nde asırlık kitapların yanı sıra, tarihe tanıklık eden dergiler, eskiye ait yazılar, eski fotoğraflar, nadide levhalar, mektuplar ve kartpostallar stantlardaki yerini aldı. Festivale katılan ve sahaflar arasında ağabey olarak kabul görülen Beyoğlu'nun en eski sahaflarından olan 71 yaşındaki Halil Barış Bingöl, genç sahaflara nasihat verdi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Beyoğlu Sahaf Festivali'ne yağan yağmura rağmen vatandaşların yoğun ilgi gösterdi. Genç sahaflara ve sahaflık merakı olan gençlere nasihatte bulunan sahafların ağabeyi olarak gösterilen ve 38 yıldır sahaflık yapan Halil Barış Bingöl, genç sahafların kesinlikle Osmanlıca bilmesi gerektiğini ifade etti. Bingöl, "Özellikle genç arkadaşlara söylüyoruz. Arap harflerin Türkçe yazılmış metinlerini okuyabileceksiniz. Osmanlıcanız gayet iyi olacak. En azından kitabın ismini okuyabileceksiniz. Bunu öğrenmeden sahaflık yapamazsın, ekmeğini yiyemezsin. En azından çevremizdeki ülkelerin alfabesini bileceksin" dedi.

"Plağa ilgi her geçen gün artıyor”

Eskiden evlerinde, dolapların içinde mutlaka plak olduğunu ifade eden Sahaf Selma Günel, "Ben baba evinden hatırlıyorum. Daha öncelere dönecek olursak Osmanlı Dönemi'ne ait taş plaklar var elimizde. Yalnız çok dikkatli korunması gerekiyor çünkü çok çabuk kırılıyor. Örneğin nadir sahip olduğum plaklardan birisi Neyzen Tevfik'in plakları var elimde. Ya da Osmanlıca yazan özel plaklarım var. Onlar koleksiyonumda bulunuyor. Onun dışında gençlere yönelik çok istedikleri plaklar da var. Örneğin Pink Floyd gibi Beatles gibi ve diğerleri gibi Bugünlerde plağa ve onun koleksiyonun yapanların isteği çok arttı” diyerek plak için doğru adresin sahaflar olduğunu söyledi.

33 yılını sahaflığa adayan Naim Dikli, kitap merakının mesleğe dönüştüğünü söyledi. Festivalin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dilen getiren sahaf Naim Dikli, okuyucunun da memnun olduğunu aktardı. Dikili, "Memnunuz yani burada olmaktan. Okuyucu da memnun. Aradığını bulabilecek o kadar sahafın bir arada olduğu bir etkinliğin olması okurlar için de büyük bir kolaylık. Çünkü her biri başka yakada, başka bölgelerde. Okuyucu da hepsini burada bir arada bulabiliyor. Aradığı kitaba ulaşma şansı daha fazla oluyor. Bizim için de keyifli oluyor. Yeni insanlar tanıyoruz, yeni okuyucular tanıyoruz. Neler aradıklarını neler istediklerini bizde daha yakından izleme fırsatı buluyoruz" diye konuştu.