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20 Haziran 2018 04:49

Sahil yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

Kadıköy sahil yolunda sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen bir otomobil takla attı.

Sahil yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

20 Haziran 2018 04:49

Meydana gelen trafik kazasında bir kişi araçta sıkışarak ağır yaralandı.


Olay, 03.00 saatlerinde, Kadıköy Caddebostan Mahallesi, Çetin Emeç Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü Necati Aydın yönetiminde ki 34 PU 6382 plakalı otomobil, sahil yolunda seyrederken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarpmasının ardından defalarca takla attı. Kazada sürücü Necati Aydın otomobilde sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Necati Aydın’ı sıkıştığı otomobilden yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmanın ardından çıkarttı. Durumun ağır olduğu öğrenildi.


“Otomobilde çok sayıda alkol şişesi çıkTı”


Öte yandan kaza yapan otomobilin içerisinden çok sayıda alkol çıktı. Kazanın sebebinin ise aşırı alkol ve hızdan olduğu iddia ediliyor.


Olayı gören İsmail Eyüp, otomobilin aşırı süratli olduğunu belirterek ,“Otomobil aşırı süratliydi, karşı taraftaki kaldırıma çarptı, daha sonra takla ata ata bu tarafa geldi. Sürücü içkiliydi, içki şişesinin içinde hala vardı. Yaralı bir kişi vardı durumu ciddiydi. İçki şişesi çok fazlaydı. Çok süratliydi, uçuyordu resmen” dedi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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