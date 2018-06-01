Şahintepe’den şampiyonluğa

Başakşehir’in orta mahallelerinden Şahintepe’de çocukları internet bağımlılığı, kötü alışkanlıklar ve sokaktan kurtarıp spora yönlendirmek amacıyla kurulan atletizm takımı başarıdan başarıya koşuyor.

Puanlı Atletizmde Türkiye şampiyonu olan İbrahim Koçarslan Ortaokulu sporcularına bir ödül de Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu verdi. Kartoğlu, başarılı sporculara ve eğitmenlere madalya ve altın hediye etti.

Okul Müdürü Reşat Bozkurt, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirterek, Başakşehir Kaymakamı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü öncülüğünde, ‘bağımlılıkla mücadele’ adı altında bir proje olarak kurdukları atletizm takımının sunulan imkanlara başarı ile karşılık verdiğini söyledi.

Yıldızlar Yüksek Atlamada 1.83 metre derece ile 1.81’lik TOHM barajını da geçerek Türkiye Şampiyonu olan Ramazan Yücal,milli takım kampına gitme hakkı kazandı. Ramazan, orta okul birinci sınıfta beden eğitimi öğretmeninin kendisinin sıçrama yeteneğini keşfetmesi üzerine yüksek atlamacı olduğunu ifade etti.