Sempozyumda konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “18’inci yüzyıl her yönüyle yeni çalışmaların, özgün çalışmaların ortaya konduğu ve sonraki yüzyıldaki çalışmalara öncülük edecek seviyede ciddi mahsullerin olduğu güçlü bir kültür, ilim, fikir dünyasını temsil eden dönemdir” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin işbirliği ile gerçekleştirilen ve 18’inci yüzyılda Osmanlı ilim ve fikir dünyasını gün yüzüne çıkartacak olan “Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu” Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde başladı. Türkiye’nin önde gelen akademisyenlerinin yanı sıra Amerika ve Kanada gibi ülkelerden gelen akademisyenlerin de katıldığı uluslararası sempozyum 2 gün sürecek. 12 üniversiteden 54 akademisyenin katıldığı sempozyumda 18’inci yüzyıldaki Osmanlı ilim ve fikir dünyası tüm yönleriyle ele alınacak. Yoğun katılımın olduğu sempozyumun ilk oturumuna, akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkan Vekili Gökhan Kasap, sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, “Osmanlı İmparatorluğu müthiş bir cihan imparatorluğu. Gittiği her yere adalet, huzur götürmüş. Kalkınma götürmüş bir imparatorluk. İnsanlığa fikri ve ilmi çalışmalarıyla, kültürel çalışmalarıyla her zaman katkı sağlamış. Biz de bu dördüncüsünü düzenlediğimiz sempozyum kapsamında bu çalışmalar nelerdir, neler geliştirilmiş, neler sunulmuş ve insanlığın faydasına neler verilmiş? Bunları görmek istiyoruz. Burada çok değerli hocalarımız var. Onlardan çok kıymetli tebliğler dinleyeceğiz ve bu bilgilerden istifade edeceğiz” dedi.

“18’inci yüzyıl gerileme döneminin temsil edildiği bir dönem değildir”

Gerçekleştirdiği konuşmada 18’inci yüzyıl hakkında bilgilendirmede bulunan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, “Dünya ile entegre olacak şekilde dünyadaki ilmi gelişmeyi takip etmek üzere 18.yüzyılın en önemli özelliklerinden bir tanesi Osmanlı coğrafyası dışındaki ilmi çalışmalara ulaşmayı mümkün kılacak şekilde bir tercüme odasının kurulmuş olması ki Şair Nedim de bunun içerisindedir. Şair Nedim’in de olduğu çok önemli bir tercüme heyeti kurulmuş ve bu tercüme heyetinin de çok değerli tercümeleri ortaya çıkmıştır. Yani 18’inci yüzyıl dekanımızın söylediği gibi sadece belli branşların adını saysak bile bu sempozyumu dolduracak zenginliktedir. Hiç de öyle görüldüğü gibi gerileme döneminin temsil edildiği bir dönem değildir. Her yönüyle yeni çalışmaların, özgün çalışmaların ortaya konduğu ve sonraki yüzyıldaki çalışmalara öncülük edecek seviyede ciddi mahsullerin olduğu güçlü bir kültür, ilim, fikir dünyasını temsil eden dönemdir” dedi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde başlayan "Sahn-ı Seman’dan Darülfünun’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu” 23 Aralık Cumartesi gününe kadar devam edecek.