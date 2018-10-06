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Sahnede hayvan sevgisi aşılandı

Maltepe Belediyesi Prof.

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi, Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) ve Moda Sahnesi'nin, “Bremen Mızıkçıları” isimli müzikli çocuk oyununa ev sahipliği yaptı.


Doğanın korunması ve hayvan hakları konusunda faaliyet gösteren çeşitli derneklerin bir araya gelerek oluşturduğu HAYTAP'ın, geçtiğimiz yıl eğitim projesi kapsamında okullarda gösterimini yapmaya başladığı oyun, Maltepeli minik tiyatroseverler için sahnelendi. Turgay Yıldız'ın yazıp yönettiği ve müziklerini hazırladığı oyunun sahne tasarımını Bengi Günay, dans koreografisini Yeşim Coşkun üstlendi. Oyunda Barış Ayas, Doğukan Uludağ, Gözde Yıldırım ve İpek Ayşem Büyükakın rol aldı.

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