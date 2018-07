Sahra Işık marka oldu

Survivor’ın sevilen ismi Sahra Işık 3’üncü kez katıldığı yarışmada gösterdiği performans ile bir kez daha gönülleri fethetti. Voleybolcu ve modellik kimliği ile tanıdığımız Sahra Işık yarışma esnasında seyircilerin ona hitap ettiği ve kendisinin de duymaktan en çok hoşlandığı ’Sahra Işık’ ismini ticaret hayatında marka olarak kullanmak üzere tescil ettirdi.

Tescil edilen Sahra Işık’ın ismi, eğitim-öğretim hizmetlerinden, spor, kültür, eğlence hizmetlerine, film, TV ve radyo programlarından yapım hizmetlerine kadar birçok alanda tescillenmiş oldu. Sahra Işık; spor akademisi, koleji, ajans hizmeti ya da yapım şirketi kurabilecek.

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut konuyla ilgili "Marka bulma ve oluşturma konusunda sıkıntı yaşayan bazı firmalar kolay yoldan kazanç ve itibar sağlamak için tanınmış isimlerin markalarını kullanarak veya taklit ederek ticaret yapabiliyor. Ünlü isimler, hem kendi isimlerinin hem de sahne isimlerinin ürünlerde kullanılmaması için marka tescili yaparak haksız rekabetin önüne geçmek için isimlerini korumaları gerekiyor. Tescil sürecinde markanın vasıf belirten ibare olması, benzerlik, olası itirazlar veya süreçlerin uzamasından doğacak ticari kayıpları ortadan kaldırmak; bununla birlikte markanın akılda kalıcı, jenerik isimler veya ürün/hizmeti çağrıştıran isimler olması isim soy isimlerin marka olarak tescil edilmesinde önemli bir etken. Sabri Özel. Ramazan Bingöl. Faruk Saraç. Adil Işık. Kemal Tanca gibi bilinen isimlerin yanı sıra birçok Sanatçı; İş insanı ve Esnaf marka ismi olarak kendi isim ve soyadlarını kullanıyor" dedi.

Sahra Işık kimdir?

Sahra Esra Işık, 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Voleybolcu kimliğiyle tanınan Sahra, Fenerbahçe’deki kariyerinin yanı sıra modellik de yaptı. 2013 yılında yapılan Best Of Model yarışmasında 3’üncü oldu ve Malezya’da düzenlenen dünya güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Antrenörlük mezunu olan Işık, 2014 ve 2015 ve 2018 Survivor All Star’da yarıştı.