Sahte diplomaların önüne geçen proje

CertifyIST projesiyle öğrencilerin diplomalarına kolaylıkla ulaşabileceklerini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, sistemin kurumlar arasındaki ilişkileri de hızlandıracağını belirtti.

Güvenli bir veri tabanı olan Blockchain teknolojisi; sağlık, hukuk, eğitim gibi birçok alanda kişisel bilgilerin korunmasını ve paylaşılmasını sağlıyor. Türkiye'de üniversiteler arasında ilk olma özelliği taşıyan BlockchainIST merkezi ile diplomalar kağıt belgelerin yanı sıra dijital ortamda da verilecek. Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk defa BAU tarafından kullanılacak olan teknoloji sayesinde öğrenciler, bürokratik işlerde diploma sorunu yaşamayacak. Merkezsiz olması nedeniyle saldırı ve afetlere karşı dayaklı olan, kriptografi tekniği kullanılan ve hacklenemeyen teknoloji, öğrencileri, belgelerini kaybetme endişesinden de kurtaracak. BAU BlockchainIST Merkezi Direktörü Bora Erdamar, BAU Washington D.C.'deki kampüste bu yıl mezun olacak öğrencilerin diplomalarını dijital ortamda alacaklarını söyledi.

"Türkiye'de bu konuda ilk üniversiteyiz"

BAU BlockchainIST Merkezi Direktörü Bora Erdamar proje hakkında şunları söyledi:

"BAU Global bünyesindeki bütün mezunlarımızın sertifikalarını, diplomalarını ve transkriptlerini öğrencilerin talebi ile CertifylST verifiles your certificates sistemine taşıyabiliyoruz. Türkiye'de bu altyapı ile diploma ve eğitim projesi kapsamında ilk üniversiteyiz. Elektronik imzalı diploma veya e-diplomaları da duyuyoruz ama bunlar merkezi tek bir sunucuda ya da birden fazla sunucuda tutuyor. Dolayısıyla herhangi bir doğal afet veya savaş halinde sunucuların zarar görmesinde bütün bu bilgiler kaybolabiliyor. Suriyeli öğrencilerle ilgili bu sıkıntıyı çok yaşıyoruz. Çünkü; geldikleri okula dair diplomaları bize teslim etmekte zorlanıyorlar. Oradaki savaş nedeniyle diplomalarını yeniden almaları mümkün olmuyor. Bu öğrencilerimizin diplomaları, Blockchain sistemine taşınmış olsaydı diplomalar kolaylıkla istenilen kurumlara sunulabilirdi."

"Blockchain ile diplomanın gerçekliğini kesin olarak ispatlayabiliyoruz"

Blockchain teknolojisinin özündeki en önemli şeyin akıllı kontratlar olduğunu dile getiren Erdamar, "Diplomaların kaybolmasına çözüm üreten bu sistemin bir diğer artısı da dünyada önemli bir sorun teşkil eden sahte diploma sorununun önüne geçmesidir. Sadece izin verilen kurumların bu akıllı kontratlar üzerinden kaydettiği diploma bilgileri ile diplomanın gerçekliğini kesin olarak ispatlayabiliyoruz. Nitekim CertifylST ile yurt dışındaki öğrencilerimizin Türkiye'deki diplomalarını gittikleri üniversite ile kolayca paylaşmaları ve tanıtmaları da mümkün. Bu anlamda da yerli ve milli bir projedir aynı zamanda. Bunun yanı sıra günümüzde hızlı gelişen iş dünyasının da işe başvuranların da takibini yapabilmek için iş dünyasının işini kolaylaştıracak bir projedir" ifadelerini kullandı.