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07 Ağustos 2018 12:01

Sahte pasaport şebekesine operasyon: 1 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü firarilerine ve suç çevrelerine pasaport düzenleyen şebekeye operasyon düzenledi.

Sahte pasaport şebekesine operasyon: 1 tutuklama

07 Ağustos 2018 12:01

Operasyonda çok sayıda pasaport, kimlik kartı ve ehliyet ele geçirilirken, olayla bağlantılı bir kişi tutuklandı.


İstanbul’da terör örgütü üyelerini ve kaçak göçmenleri sahte pasaport temin ederek yurt dışına kaçırdığı iddia edilen bir şüpheli tespit edildi. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giren göçmenler ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), DEAŞ, PKK, ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin eden bir şebekeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışma kapsamında 2 Ağustos Perşembe günü Avcılar Gümüşpala’da bir aparmanın binanın bodrum katına operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 7 ayrı suçtan aranan Erkan Ç. adlı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.


Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda sahte olduğu belirlenen yabancı ülkelere ait pasaport, başka kişiler üzerine düzenlenmiş nüfus cüzdanları, sürücü belgeleri, sahte diplomalar, tapu senetleri ve sayıda sahte belge yapımında kullanılan malzemeler ile pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 Ağustos’ta Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen zanlı Erkan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dönemlerde terör örgütü üyelerinin firari isimleri, sahte pasaport temin ederek illegal yollarla yurt dışına kaçışı dikkat çekmişti. Emniyet güçleri, bu tür kaçışların ve göçmen kaçakçılığının önlenmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Öte yandan sahte evrak basılan eve yapılan operasyon, polis kamerasından saniye saniye görüntülendi. Kayda geçen görüntülerde, zanlının sahte pasaport, ehliyet ve kimlik kartlarını bastığı evde gözaltına alınma anı ile evdeki basıma hazır boş evraklar, sahte pasaportlar ve ehliyetler yer alıyor.




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