Sahte ‘teknik servis' elemanı yakalandı

İstanbul'da, internet üzerinden sahte usulle ‘yetkili servis' ilanı verip kendini arayan vatandaşların evine giderek dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Güven Timleri ekipleri, Şişli'de farklı tarihlerde gerçekleşen akıllara durgunluk veren 7 ayrı dolandırıcılık olayını ortaya çıkardı. İddiaya göre vatandaşların ihbarı ve güvenlik güçlerinin sıkı takibi sonucu yakayı ele veren Ö.G. (47) adlı bir dolandırıcı, internet üzerinden sahte usulle ‘teknik servis' ilanı verip kendini arayan vatandaşların evine giderek dolandırıcılık yaptı.

Yapılan ihbarla Şişli'de evlere servis çantalarıyla giden dolandırıcı, güven kazanmak için sahte makbuz kesti. Bu yöntemle evlerine gittiği kişilerden 3 bin 100 lira kazanç sağlayan Ö.G., polisin sıkı takibi sonucu 1 Ekim Pazartesi günü yakalanarak gözaltına alındı. Sahte servis dolandırıcısının aracında yapılan aramalarda ise çok sayıda boş makbuz koçanları ele geçirildi.

Hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile işlem yapılan zanlı, polisteki sorgusunun ardından 2 Ekim'de adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece ‘adli kontrol şartı ile salıverildi.