Sahurda hamur işi tüketenler dikkat

Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli uzman diyetisyen Aslı Kılınçlı (30) Ramazan’da yapılan en büyük yanlışa karşı uyardı: “Sahurda tok tutar diye hamur işi tüketmeyin, tok tutmaz aksine acıktırır”

Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nde görevli uzman diyetisyen Aslı Kılınçlı (30), haftanın 5 günü tüm Küçükçekmecelilere ve belediye çalışanlarına ücretsiz hizmet veriyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman insana yatırım yapan Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayında da çalışanların ve Küçükçekmecelilerin sağlığını unutmadı. Küçükçekmece Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan uzman diyetiysen Aslı Kılınçlı, belediye binasında hem belediye çalışanlarına hem de Küçükçekmeceli vatandaşlara haftanın 5 günü ücretsiz hizmet veriyor. Küçükçekmecelilerin ve belediye personelinin ise diyetisyene ilgisi büyük. Herkes Ramazan’da kilo alıyor, Küçükçekmeceliler ise kilo almadan oruç tutmanın mutluluğunu yaşıyor. Öyle ki Aslı Kılınçlı bugüne kadar 2 bin 360 kişiye hizmet verdi.

Kulaktan kulağa yayılıyor, duyan geliyor

Diyetisyen yardımıyla hem sağlıklı beslendiğini hem de zayıfladığını kaydeden ev hanımı Nurdagül Özcan, (44) “Bir arkadaşım gelmişti buraya. 10 kilo vermiş. Tavsiye üzerine geldim. Ben de arkadaşlarıma tavsiye ettim. Beni her gören beni de götürsene diyor. 3 buçuk ayda 15,5 kilo verdim. Çok memnun kaldım. Herkese de tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Sahurda hamur işi tüketenler risk altında

Küçükçekmece Belediyesi Uzman Diyetisyeni Aslı Kılınçlı ise, vatandaşların ve belediye çalışanlarının açıldığı günden bu yana kendilerine çok ilgi gösterdiğini belirterek, “Buraya gelen danışanlarımıza kişiye özel beslenme programları hazırlıyoruz. Bire bir ilgileniyor ve takip ediyoruz. Hatta ilçedeki okullarımıza giderek öğrencilerimize ve velilerimize doğru beslenme hakkında önemli bilgiler veriyoruz” dedi. Ramazan’da aç kalmadan oruç tutmanın püf noktalarını da paylaşan Aslı Kılınçlı, Ramazan’da yapılan en büyük yanlışın sahurda tok tutar diye hamur işi yemek olduğunu söyledi. Kılınçlı, “Hamur işi tok tutmaz, aksine aç bırakır” dedi.

“Ramazan’da bitkinliğe karşı sahur yapın"

Ramazan’da uzun süre aç kalındığını da kaydeden Kılınçlı, “Bu dönemde yorgunluk, bitkinlik, halsizlik, okul başarısızlıkları ya da iş veriminde azalmalar olabilir. Tüm bunları en aza indirmek için ilk öncelikli olmazsa olmazımız sahur. Sahur kesinlikle yapacağız. Ramazan’da iki ana öğün ve iki ara öğün şeklinde beslenmeliyiz. İftar ve sahur ana öğünlerimizi oluştururken diğer zamanlarda da ara öğünleri tüketmeliyiz. Bir, bir buçuk saat aralıklarla ara öğün yapılmalı” dedi.Sahurda süt, yumurta gibi proteini yüksek gıdalar tüketilmesi gerektiğini kaydeden Kılınçlı, “Hafif kahvaltı şeklinde, hazmı kolay yiyecekler tüketilmeli. Aşırı yağlı, tuzlu, baharatlı hamur işlerinden uzak durulmalı. Çünkü bunlar daha çabuk acıktırır” dedi.

İftarda yapılan en büyük yanlış

İftarda hızlı ve fazla yemek yememek gerektiğini de vurgulayan uzman diyetisyen Aslı Kılınçlı, “Özellikle küçük porsiyonlar, küçük tabaklar tercih etmek önemli. Çorba gibi hafif besinlerle başlayacağız. Hatta fırsat bulursak 10-15 dakika yemeğe ara vermek de önemli. Daha sonra et ve et ürünleri az yağlı tercih edebiliriz. Kan şekerini hızlı yükselten besinler yerine, posa içeriği yüksek besinler tercih etmeliyiz. Sebze, meyve, tahıl ağırlıklı besinler tercih edeceğiz. Ara öğünlerde tok tutan tahıllı besinler kuruyemişler, fındık, fıstık, badem hatta kuru incir tercih edebiliriz. Hem bizi daha tok tutar. Hem kabızlık şişkinlik gibi problemleri azaltır. Kızartmalardan, hamur işlerinden, tuzlu baharatlı yiyeceklerden mümkün olduğu kadar uzak durmalıyız. Gazlı içeceklerden uzak durmak önemli. Ara öğünlerde yeşillik, salatalık, domates, kuru yemişler tüketebiliriz” diye konuştu.

Sütlü tatlılar tüketilmeli

Ramazan ayında sütlü tatlı tüketilmesi gerektiğini kaydeden Kılınçlı, “Ramazan ayında dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de su tüketimi. 17 saat aç kalıyoruz, bu nedenle bol su tüketmeliyiz. İftar sahur arasında en az iki litre su tüketmek çok önemli. Sıvı kaybı olduğu için bu aralar taze sıkılmış meyve suları, ayran, çorba, komposto gibi içeceklerle sıvı alımı artırılmalı” diyerek uyarıda bulundu.