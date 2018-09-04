Sakarya’daki feci kazada ölenler son yolculuklarına uğurlandı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde yaşanan feci kazada hayatını kaybeden Gülsüm Morkoç, kız kardeşi Gülcan Morkoç Arslanbaş ve eşi Ufuk Arslanbaş için Üsküdar Selami Ali Fahreddin Tivnikli Camii’nde ikindi namazı ardından cenaze töreni düzenlendi. Törende Uğur Arslanbaş’ın annesi Fatma ve babası Salih Arslanbaş ile Morkoç kardeşlerin annesi Gönül ve babası Hasan Markoç taziyeleri kabul etti. Aile bireylerinin güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Tören boyunca ailenin yakınları gözyaşı döktü. Cenazeye Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından hayatını kaybedenler için helallik alındı. Cenazeler toprağa verilmek üzere cenaze aracına bindirildi.