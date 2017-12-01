Sakinleşmeyen bebeğe dikkat

Duyu Evi Fizyoterapi Hizmetleri Kurucu Müdürü Uzman Fizyoterapist İmran Erkanat Toylan, “Serebral palsi, gelişmekte olan beynin merkezi sinir sistemindeki hasar sebebiyle meydana gelen hareket ve postürdeki ilerleyici olmayan motor kontrol ve postür bozukluğudur. İlerleyici olmamasına rağmen erken dönem tedaviye başlanmadığında hareket becerileri ve duruş kontrolünde bozukluklar ortaya çıkar. Genel olarak hareket becerilerindeki sorun olsa da bilişsel gelişimin de etkilendiği durumlar olabilir” dedi.

Serebral palsi konusunda başlıca risk faktörlerine bakıldığında; prematüre doğumlar, çoğul gebelikler, annenin beslenme bozukluğu, tansiyon ve şeker gibi sistemik hastalıklar, zor ve uzun doğum, travma, yüksek ateşli hastalıkların sayılabileceğini anlatan Uzman Fizyoterapist İmran Erkanat Toylan, “Serebral palsinin belirtileri en erken dönemde belirlenebilmektedir. Doğum öncesinde veya sonrasında olan sorunlar sebebi ile riskli bebek olarak görülen bebekler mutlaka psikomotor gelişimleri açısından takip edilmelidir. Çocuğun ilk 3 yaşına kadar görülebilmektedir” diye konuştu.

Uzman Fizyoterapist İmran Erkanat Toylan, erken dönem belirtilerini şöyle sıraladı:

“2 aylıkken sosyal gülmenin olmaması, çok ağlayan, sakinleştirilmesi zor olan, huzursuz bebekler, doğduktan sonra emme ve yutkunma sorunları olan bebekler, 4 aylıkken baş kontrolün olmaması, 5 aylıkken tüm eliyle nesneleri kavrayamama, 9 aylıkken desteksiz oturamama, 10 aylıkken parmakla işaretin olmaması, 11 aylıkken elde cımbız tutuşun olmaması, 12 aylıkken emekleyememe, 15 aylıkken 2-6 tek kelime söylememe, 18 aylıkken bağımsız yürüyememe, Bebekliğinden itibaren sert bacaklar, ayakta tutulduğunda bacakları çaprazlama, Kendini beslemek ya da oyuncaklarla oynama için ellerini kullanmada güçlük, 1 yaşından önce el tercihinin olması, Parmak ucu yürüme, Denge ve koordinasyonda bozukluk, yürümede bozukluk.”

Belirtilere sahip olan çocukların hemen çocuk fizyoterapisti, çocuk nöroloğu tarafından değerlendirilmeleri gerektiğini kaydeden Uzm. Toylan, “Serebral palsiye sahip çocuğun tedavisi psikolog, çocuk ortopedisti gibi pek çok disiplinin bir arada çalışmasını gerektirir. Kaba ve ince motor hareketleri normal gelişim ile gecikme ve gecikmenin nedenlerinin belirlenmesinin erken tespiti yaşamının ilk yılı boyunca özellikle 0 - 12 ay arasındaki motor gelişimdeki problemlerin belirlenmesi, orta ve uzun dönemde gelişebilecek kas zayıflıkları, eklem ve postür bozuklukları, günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığının gelişmemesi, fonksiyonel yetersizlik, sosyal hayata ve okula uyum problemleri gibi ikincil problemlerin önlenmesi konusunda oldukça yardımcı olacaktır” açıklamalarında bulundu.

“Çocuğun yaşına uygun müdahale serebral palsiye hayatın içinde olmasını kolaylaştıracaktır”

Serebral palsili çocukların tedavisinde Bobath Terapistleri tarafından uygulanan nöro gelişimsel tedavi metotlarının, duyusal bütünleme sürecindeki bozukların düzenlenmesi için duyu bütünleme terapileri kullanıldığını belirten Uzman Fizyoterapist İmran Erkanat Toylan, “Tedavi sırasında doğru hareketi ve normali algılamak, gövdeyi hissetmek, hareketliliği sağlamak, sosyal ilişkileri ve çevresinin keşfedilmesinin öğrenilmesi çocuğun hareket ve fonksiyon becerilerini artmasını sağlar. Doğru hareket paternlerinin öğretilmesi, kas yapısının uygun ortezlerle korunması ve cerrahi müdahaleleri azaltılmasını sağlayacaktır. Çocuğun yaşına ve sorunlarına uygun müdahale serebral palsiye sahip çocuğun hayatın içinde olmasını kolaylaştıracaktır” şeklinde konuştu.