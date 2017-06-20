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20 Haziran 2017 11:54

Sakız Adası seferlerine turistlerin ilgisi artıyor

Gemi taşımacılığı şirketlerinden Turyol, bir yıl önce Çeşme’den başlattığı Sakız Adası seferlerine Türkiye’ye gelen Güney Amerikalı turistleri de dahil etti.

Sakız Adası seferlerine turistlerin ilgisi artıyor

20 Haziran 2017 11:54


İstanbul, Kapadokya, Pamukkale, Efes ve Meryemana’yı ziyaret eden turistleri günübirlik Sakız Adası’na da götüren şirket yetkilileri, turizm çeşitliliğinin artması için çalıştıklarını söyledi. Geçtiğimiz günlerde Çeşme’den Sakız’a geçen 110 kişilik Meksikalı kafileye, Turyol Yönetim Kurulu Üyesi Kadir İnandı ve Honest Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci de eşlik etti. Kafileyi Sakız Adası Belediye Başkanı Manolis Vournous karşıladı. Başkan Vournous, günübirlik gelen Güney Amerikalıları adalarında misafir etmekten çok büyük mutluluk duyduklarını belirterek tur şirketi yöneticilerine teşekkür etti. Bazı Yunan adalarının tur programlarında bulunduğunu belirten Honest Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci, "Ülkemizin büyülü yerleri Kapadokya, Pamukkale, Efes ve Meryemana’yı ziyaret eden misafirlerimizin Sakız’ı görmelerinden de mutluyuz. Sakız Belediyesi’ne gösterdikleri misafirperverlik nedeniyle teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Sakız Müzesi de programa dahil olacak


Aynı zamanda Meksika Fahri Konsolosu olan Cengiz Deveci, tüm dünyaya adadan ihraç edilen damla sakızının tarihçesini anlatan Sakız Müzesi’ni de gezdi. Müzeden çok etkilendiğini belirten Deveci, günübirlik tur programını müzeden başlatma kararı aldıklarını ifade etti.




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