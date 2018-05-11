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11 Mayıs 2018 13:41

Salah, Liverpool’da kalıyor

Liverpool’un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah takımda kalacağını açıkladı.

Salah, Liverpool’da kalıyor

11 Mayıs 2018 13:41


Liverpool’da bu sezon mükemmel performans gösteren Muhammed Salah, İngiliz taraftarları rahatlattı. İngiltere Futbol Yazarları Derneği’nin ödül töreninde konuşan Muhammed Salah takımda kalacağını açıklayarak, ’’Harika bir sezon geçiriyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ile önemli bir final oynayacağız, ileride daha büyük başarılar hedefliyoruz ve ben de bu takımın bir parçası olduğum için gurur diyorum” ifadelerini kullandı.


Liverpool’da çok mutlu olduğunu belirten Salah, İngiliz ekibindeki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istediğini söyledi.




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