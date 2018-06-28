Salataya Dair Her Şey kitabı, raflarda

Kılçıksız Balık ve Kahvaltıya Dair Her Şey kitaplarının yazarı Süleyman Dilsiz’in yazdığı, Türkiye’nin bugüne kadarki en kapsamlı salata kitabı, Salataya Dair Her Şey “4 Mevsim 114 Salata” Alfa Yayınları’ndan çıktı.

Seçkin kitapçıların raflarında bu ay salataseverlerle buluşan 424 sayfalık zengin içerikli kitap, okuyucularına salata dünyasının her malzemenin mutlaka mevsiminde kullanıldığı en leziz tarifleri arasında onlarca seçenek sunuyor. Günlük hayatın yoğun ve stresli trafiğinde sağlıklı ve zinde kalmanın anahtar besini olan salatalar, sofralarımızın en çok tercih edilen vazgeçilmezi haline geldi. Salatayı anlama, hazırlama ve tatma tutumunuzda ezber bozacak keşifler bu kitapta yer alıyor.

“Amacım, okuyucuları salatanın tüm arkadaşları arasında bir yolculuğa çıkarmak”

Gastronom Yazar Süleyman Dilsiz, “Bu kitabımın mevsimine göre 114 salata tarifinin, 56 salata sosunun ve salataya dair akla gelecek her şeyin yer aldığı sayfalarında amacım, okuyucularımı özgün tatları keşfetmesi için salatanın tüm arkadaşları arasında bir yolculuğa çıkarmak!” diyor.

Kitapta bizden ve dünya mutfağında salata kültürü arasında yepyeni tatlar bulacaksınız. Salata malzemesini en doğru şekilde nasıl saklarım, pişirmede nelere dikkat ederim, salata malzemelerinin eşlikçileri, yağı, tuzu, ekşi gibi tatları nasıl kullanmalıyım gibi merak edilen birçok sorunun yanıtını bu kitapta. Dilsiz, kitaptaki 114 tarifin “vegan, vejetaryen, paleo ve pegan” beslenme tarzlarına “gluten, fruktoz, laktoz, sorbitol” intoleranslarını dikkate alarak, “doyumluluk, garnitür, atıştırmalık ve tatlı” salata kategorilerinden oluştuğuna dikkat çekiyor.