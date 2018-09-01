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01 Eylül 2018 19:25

Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali’nin üçüncü günü tamamlandı

Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali’nin üçüncü gününde 26,6 km’lik parkurda “MTB Noktadan Noktaya (XCP)” yarışı koşuldu.

Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali’nin üçüncü günü tamamlandı

01 Eylül 2018 19:25


Altı ülkeden 44 bisikletçinin katıldığı yarışta elit erkeklerde etabı; Focus XC Takımı’ndan 01 saat 06 dakika 47 saniyeyle Markus Schulte-Lunzum kazandı. İkinci, 1 saat 8 dakika 9 saniyelik derecesi ile Çaykur Rize Genç ve Spor Kulübü’nden Emre Yavuz oldu. Üçüncülüğü 1 saat 8 dakika 21 saniye derecesiyle, Kazakistan Takımı’ndan, Kirill Kazantsev kazandı.


Bu sonuçların ardından genel klasmanda ilk üç sıra değişmedi. Alman bisikletçi Markus Schulte-Lunzum birinci, Emre Yavuz ikinci, Kirill Kazantsev üçüncü olarak sıralandı.


Elit kadınlarda birinci; 1 saat 33 dakika 01 saniye ile Başkent Üniversitesi Spor Kulübü bisikletçisi Esra Kürkçü oldu. İkinciliği 1 saat 39 dakika 40 saniye ile Brisa Spor Kulübü bisikletçisi Ayşe Çakır aldı. Üçüncülük ise 1 saat 43 dakika 02 saniyeyle Brisa Spor Kulübü’nden Cansu Çelebi’nin oldu. Bu sonuçlara göre Esra Kürkçü genel sıralamada liderliğe yükselirken Ayşe Çakır ikinci, Cansu Çelebi üçüncü oldu.


Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali’nin dördüncü ve son gününde Salcano Granfondo ve MTB XCO yarışları yapılacak.




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