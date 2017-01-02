Ortaköy’de bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden turistlerin cenazeleri ülkelerine gönderilmek üzere Adli Tıp Kurumu’ndan alınmaya başlandı.

Ortaköy’de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne düzenlenen silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden turistlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu’ndan alınmaya başladı. Adli Tıp Kurumunda yapılan incelmeler ve kimlik tespitlerinin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri ülkelerine gönderilmek üzere Havalimanına götürülüyor.