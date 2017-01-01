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01 Ocak 2017 16:11

Saldırıda hayatını kaybeden turizm şoförü Ayhan Arık son yolculuğuna uğurlandı

Saldırıda hayatını kaybeden turizm şoförü Ayhan Arık son yolculuğuna uğurlandı

01 Ocak 2017 16:11

Ortaköy’de dün gece yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden turizm şoförü Ayhan Arık son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
Ortaköy’de dün gece bir eğlence mekanında yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşen ve biri polis 39 kişinin hayatını kaybedip, 65 kişinin yaralandığı silahlı terör saldırısının kurbanları son yolculuğuna uğurlanmaya başladı. Silahlı terör saldırısının yaşandığı sırada kapıda gece kulübünde çalışan görevlilerle birlikte ısınmak için çay içtiği öğrenilen turizm şoförü Ayhan Arık’ta hayatını kaybedenlerden biriydi. Eğlence mekanına turist getiren servis şoförünün uzun yıllardır turizm şoförlüğü yaptığı öğrenildi. Ulaş ve Anıl isimli iki erkek çocuk babası olan Arık’ın cenazesi, Küçükköy Merkez Camii’nden kaldırıldı. Törende Arık’ın babası Davut Arık, eşi Özlem Arık, kardeşi Faruk Arık ve 2 oğlu taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Arık’ın ailesi, yakınları, iş arkadaşları ve komşuları katıldı. Ayakta durmakta zorlanan Ayhan Arık’ın eşi Özlem Arık komşuları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Tabutun başına gelen oğulları Ulaş, Anıl ve kardeşi Faruk Arık, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Arık’ın küçük yeğeninin de amcasının tabutunu okşayıp asker selamı verdiği görüldü. Arık’ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Yeşilyayla Mezarlığı’na defnedildi.



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