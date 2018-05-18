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18 Mayıs 2018 18:42

Salih Mirzabeyoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, Fatih Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Salih Mirzabeyoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

18 Mayıs 2018 18:42

Mirzabeyoğlu’nun cenazesi, Necip Fazıl Kısakürek’in yanına defnedildi.


Salih Mirzabeyoğlu, Fatih Camisi’nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenaze törenine Aczmendi tarikatının şeyhi Müslüm Gündüz, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile çok sayıda kişi katıldı. Mirzabeyoğlu’nun yakınları taziyeleri kabul etti.


Mirzabeyoğlu’nun cenaze namazını Sadettin Ustaosmanoğlu kıldırdı. Namazın ardından helallik alan Ustaosmanoğlu, Salih Mirzabeyoğlu için dua okudu. Duaya, namaza katılanlar da eşlik etti. Cenaze töreninin ardından Mirzabeyoğlu’nun naaşı, vasiyeti üzerine Eyüp Sultan Mezarlığında Necip Fazıl Kısakürek’in yanına defnedildi.




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