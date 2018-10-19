Salomon Cappadocia Ultra-Trail başlıyor

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen ve ilk yılından bu yana Kapadokya'nın tanıtımına büyük katkılarda bulunan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 20 Ekim Cumartesi günü Ürgüp Şehir Merkezi'nde beşinci kez başlayacak.

Dünyanın yerli-yabancı en önemli patika koşucularını ağırlayacak olan organizasyonda sporcular, uzun parkur (CUT - 119 km), orta parkur (CMT - 63 km) ve kısa parkurda (CST - 38 km) yarışacak. Kapadokya'nın doğal güzelliklerle bezenmiş simgesel yerlerinden geçen parkurlarda 75 ülkeden 2 binden fazla sporcu dereceye girmek için mücadele edecek.

Geçtiğimiz yıla göre katılımcı sayısını yaklaşık yüzde 25 artıran organizasyon, Ultra-Trail World Tour'da Pro-Level kategorisine yükseldiği için sporculara geçtiğimiz yıla göre daha fazla puan verecek.

Kapadokya Ultra-Trail'de katılımcıların yüzde 30'luk bölümünü kadın koşucular oluştururken, organizasyonda yabancı sporcu oranı ise yüzde 45 olacak.

Cappadocia Ultra-Trail'de parkurların başlangıç saatleri ise şu şekilde:

07.00: Uzun Parkur Başlangıç (Cappadocia Ultra Trail - CUT)

07.00: Orta Parkur Başlangıç (Cappadocia Medium Trail - CMT)

10.00: Kısa Parkur Başlangıç (Cappadocia Short Trail - CTS)

Üç parkurun başlangıç noktası olan Ürgüp Şehir Merkezi, aynı zamanda parkurların bitiş noktası da olacak.

Kapadokyalılar fuar alanında konuk edilecek

Salomon Cappadocia Ultra-Trail sporculara sunduğu yarış deneyiminin yanı sıra Kapadokyalıların eğlenceli bir hafta sonu yaşamalarını da sağlayacak. Ürgüp Şehir Merkezi'nde yer alacak Cappadocia Ultra-Trail Fuar Alanı (EXPO), bölge halkına müzik, eğlence ve spor deneyimi sunacak. Ayrıca organizasyonun kapanış günü olan 21 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Ürgüp Meydanı'nda Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu da düzenlenecek.

Şampiyonlar Kapadokya'da

Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de, patika koşusu branşının en önemli isimleri de mücadele edecek. 2018 UTMB Kadınlar şampiyonu İtalyan Francesca Canepa, 2018 UTMB Erkekler ikincisi Macar Robert Hajnal, 2016 Ultra-Trail World Tour şampiyonu Litvanyalı Gediminas Grinius, 5 kez Fas Çöl Maratonu şampiyonu olan Faslı Rachid El-Morabity, Cappadocia Ultra-Trail orta parkur erkekler rekoru sahibi Alman Moritz Auf der Heide gibi dünyaca ünlü şampiyonların yanı sıra Türkiye'den Cappadocia Ultra-Trail orta parkur kadınlar rekoru sahibi Meryem Kılınç Gündoğdu, milli atlet Üzeyir Söylemez, 2018 Fransa CCC yarışında yaş kategorisi birincisi olan Kemal Kukul ve 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Mehmet Soytürk gibi yerli sporcular da bu dev organizasyonda yarışacak.

Otel rezervasyonları 2 bin odaya ulaşacak

Bu organizasyon bölge tanıtımına ve ekonomisine önemli bir katkısı da olacak. Yaklaşık 3 bin 500 kişinin Kapadokya'ya geleceği organizasyon için bölge otellerindeki oda rezervasyonları 2 bin odaya ulaşacak ve pek çok otelin odaları, tamamıyla dolacak.

Bölge turizmine 10 milyon TL'lik katkı yapması beklenen organizasyonu yerli-yabancı 50'ye yakın medya mensubu da yerinde takip edecek. Ayrıca organizasyonun sorunsuz tamamlanması için 400'den fazla görevli ve gönüllü de görev yapacak.