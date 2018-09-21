Salomon Kapadokya Ultra-Trail 20-21 Ekim'de düzenlenecek

Salomon Kapadokya ultra-trail 70'ten fazla ülkeden 2.000'den fazla sporcunun katılımı ile 20-21 Ekim'de düzenlenecek.

Argeus Travel & Events tarafından Salomon'un isim sponsorluğunda Ürgüp - Kapadokya'da beşinci kez düzenlenecek olan Salomon Kapadokya Ultra-Trail, bir kez daha dünyanın en önemli uzun mesafe patika koşucularını ağırlayacak. Organizasyon başarısı ile kısa süre önce World Tour yarışlarında Challenger düzeyinden Pro-Level'a yükselen Salomon Kapadokya Ultra-Trail, bu sayede sporculara 400 puan yerine 700 puan verecek. Katılımcı sporcular; CUT (119 km), CMT (63 km) ve CST (38 km) şeklinde üç farklı parkurda mücadele ederken parkurlar Kapadokya'nın doğal güzelliklerle bezenmiş simgesel yerlerinden geçecek. Katılımcı sayısı her yıl katlanarak yükselen Salomon Kapadokya Ultra-Trail, geçtiğimiz yılki 1.665 katılımcı sayısını 2018 yılında 2.000'in üzerine taşıyacak.

Sporcular üç farklı kategoride mücadele edecek

Kapadokya Ultra-Trail'de sporcular 119 km (CUT), 63 km (CMT) ve 38 km (CST) olmak üzere üç farklı mesafede mücadele edecekler. UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan eşsiz Kapadokya yöresinin vadi ve platolarında gerçekleştirilecek 119 kilometrelik CUT parkuru, toplam 3.730 metreden fazla tırmanış içerecek. Ürgüp şehir merkezinde başlayacak CUT parkurunu sporcuların 24 saat içerisinde tamamlamaları gerekecek. CMT parkuruna katılacak sporcular ise doğal hisarları, peribacaları ile dolu vadileri ve araziye hakim yüksek tepeleri ile Kapadokya'nın kalbini koşarak görecekler. 12 saat 30 dakika içerisinde yarışı tamamlayan sporcuların derecelerinin geçerli sayılacağı parkurun uzunluğu 63 kilometre, toplam tırmanış ise 2.030 metreden fazla olacak. Organizasyonun en kısa parkuru olan CST'de ise sporcular 1.120 metreden fazla tırmanış içeren 38 kilometrelik parkurda yarışacaklar. Parkuru 6 saat 30 dakika içerisinde tamamlayan sporcuların puan alacağı yarış, diğer iki kategoride olduğu gibi Ürgüp şehir merkezinden başlayacak ve yine aynı noktada sona erecek.

Bölge turizmine ve tanıtımına milyonlarca liralık katkı

Salomon Kapadokya Ultra-Trail'in bölge turizmine ve tanıtımına da büyük katkısı olacak. Organizasyon süresince yaklaşık 3.500 kişinin Kapadokya'da konaklaması beklenirken otel rezervasyonlarının 2.000 odaya yaklaşacağı ve Salomon Kapadokya Ultra-Trail organizasyonunun bölge turizmine ve tanıtımına yaklaşık 10 milyon TL'lik katkı sağlayacağı da tahmin ediliyor.