Beşinci kez Ürgüp-Kapadokya'ya Ultra-Trail heyecanı yaşatan Salomon Kapadokya Ultra-Trail, rekor katılım ile sona erdi. Dev organizasyonda uzun parkuru Andrea Macchi, orta parkuru Moritz Auf Der Haide, kısa parkuru ise Türk sporcu Üzeyir Söylemez kazandı.

İlk dört yılında yüzde 800 katılımcı artışı başarı gösteren Salomon Kapadokya Ultra-Trail'e 2018 yılında 2.000'den fazla sporcu kayıt oldu ve 1.654 sporcu parkurlarda mücadele etti. Organizasyon mükemmelliği sayesinde tüm sporcuların herhangi bir sağlık veya güvenlik sorunu yaşamadan tamamladığı Salomon Kapadokya Ultra-Trail, eşsiz parkuru sayesinde atletlerden büyük övgü aldı.

Kısa parkuru, Türk sporcu Üzeyir Söylemez birinci tamamladı

38 kilometrelik kısa parkurunu ise milli atlet Üzeyir Söylemez şampiyon tamamladı. Söylemez, parkuru 2 saat 47 dakika 10 saniyelik derece ile tamamlarken kısa parkur kadınlar birincisi Yuliya Bozhko ise parkuru 4 saat 9 saniyede bitirdi.

Orta parkur şampiyonu değişmedi

Atletlerin doğal hisarları, Peri Bacaları ile dolu vadileri ve araziye hakim yüksek tepeleri ile Kapadokya'nın kalbini koşarak geçtikleri orta parkurun şampiyonu ise geçtiğimiz yılın da birincisi olan Alman atlet Moritz Auf Der Heide oldu. Şampiyon atlet parkuru 5 saat 5 dakika 51 saniyede tamamlarken Brezilyalı sporcu Fernanda Maciel ise parkuru 6 saat 44 dakika 14 saniyede noktalayarak kadınlar birincisi oldu. Kadınlar üçüncülüğünü ise 6 saat 58 dakika 9 saniye ile bir diğer Türk atlet Aslı Sertçelik kazandı.

Macchi ve Maria Miteva Nikolova ipi göğüsledi

En zor ve en uzun parkurunda ise sporcular UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Kapadokya yöresinin vadi ve platolarında yarıştı. Uzun parkurlar kadınlar birincisi Bulgar sporcu Maria Miteva Nikolova olurken, parkur şampiyonluğunu ise İtalyan Andrea Macchi elde etti. Macchi 11 saat 12 dakika 34 saniye, Nikolova ise 13 saat, 14 dakika ve 29 saniyelik dereceyle mutlu sona ulaştı.

Çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı

Açılış gününden itibaren binlerce Kapadokyalı ve ziyaretçiye ev sahipliği yapan Fuar Alanı, organizasyonun kapanış gününde ise çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Ödül töreni öncesinde düzenlenen Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu'nda çocuklar hem sporla tanıştı hem de yaşıtları ile birlikte vakit geçirdi.

Salomon Kapadokya Ultra-Trail'de kategorilerinde ilk üçe giren sporcular şöyle:

Uzun Parkur (CUT - 119 km) Kadınlar

1. Maria Miteva Nikolova (Bulgaristan) - 13.14.29

2. Alexandra Kalanova (Rusya) - 13.25.28

3. Francesca Canepa (İtalya) - 13.42.15

Uzun Parkur (CUT - 119 km) Erkekler

1. Andrea Macchi (İtalya) - 11.12.34

2. Marcus Scotney (İngiltere) - 11.31.34

3. Harry Jones (İngiltere) - 12.18.40

Orta Parkur (CMT - 63 km) Kadınlar

1. Fernanda Maciel (Brezilya) - 06.44.14

2. Anna Marie Watson (İngiltere) - 06.47.43

3. Aslı Sertçelik (Türkiye) - 06.58.09

Orta Parkur (CMT - 63 km) Erkekler

1. Moritz Auf Der Heide (Almanya) - 05.05.51

2. Mehmet Soytürk (Türkiye) - 05:14:12

3. Stefano Rinaldi (İtalya) - 05.21.35

Kısa Parkur (CST - 38 km) Kadınlar

1. Yuliya Bozhko (Ukrayna) - 04.00.09

2. Elena Salmina (Rusya) - 04.17.34

3. ulea Simona Lavinia (Romanya) - 04.19.40

Kısa Parkur (CST - 38 km) Erkekler

1. Üzeyir Söylemez (Türkiye) - 02.47.10

2. Iman Koushki (İran) - 02.56.49

3. Alban Berson (Fransa) - 02.57.04