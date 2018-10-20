Salomon Kapadokya Ultra-Trail'de ilk sonuçlar belli oldu

Argeus Travel & Events tarafından beşinci kez düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra-Trail, Ürgüp Şehir Merkezi’nde bugün sabah başladı.
Argeus Travel & Events tarafından beşinci kez düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra-Trail, Ürgüp Şehir Merkezi'nde bugün sabah başladı. Uzun parkur (CUT-119 km), orta parkur (CMT-63 km) ve kısa parkur (CST-38 km) yarışlarına 75 ülkeden 2 binden fazla sporcu kayıt olurken, orta ve kısa parkurda ilk sonuçlar belli oldu.
Salomon Kapadokya Ultra-Trail'de orta ve kısa parkurda alınan ilk sonuçlar şöyle:
Orta Parkur (CMT - 63 km) Kadınlar İlk 3:
1. Fernanda Maciel (Brezilya) - 06.44.14
2. Anna Marie Watson (İngiltere) - 06.47.43
3. Aslı Sertçelik (Türkiye) - 06.58.09
Orta Parkur (CMT - 63 km) Erkekler İlk 3:
1. Moritz Auf Der Heide (Almanya) - 05.05.51
2. Mehmet Soytürk (Türkiye) - 05:14:12
3. Stefano Rinaldi (İtalya) - 05.21.35
Kısa Parkur (CST - 38 km) Kadınlar İlk 3:
1. Yuliya Bozhko (Ukrayna) - 04.00.09
2. Elena Salmina (Rusya) - 04.17.34
3. ulea Simona Lavinia (Romanya) - 04.19.40
Kısa Parkur (CST - 38 km) Erkekler İlk 3:
1. Üzeyir Söylemez (Türkiye)
2. Iman Koushki (İran)
3. Alban Berson (Fransa)
2017 yılına göre katılımcı sayısı yüzde 25 artan Salomon Kapadokya Ultra-Trail'de uzun parkur ise 21 Ekim Pazar sabahı tamamlanacak. Uzun parkurda, yarışı 24 saat içerisinde tamamlayan sporcuların dereceleri geçerli olacak.