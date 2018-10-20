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Salomon Kapadokya Ultra-Trail'de ilk sonuçlar belli oldu

Argeus Travel & Events tarafından beşinci kez düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra-Trail, Ürgüp Şehir Merkezi’nde bugün sabah başladı.

Argeus Travel & Events tarafından beşinci kez düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra-Trail, Ürgüp Şehir Merkezi'nde bugün sabah başladı. Uzun parkur (CUT-119 km), orta parkur (CMT-63 km) ve kısa parkur (CST-38 km) yarışlarına 75 ülkeden 2 binden fazla sporcu kayıt olurken, orta ve kısa parkurda ilk sonuçlar belli oldu.


Salomon Kapadokya Ultra-Trail'de orta ve kısa parkurda alınan ilk sonuçlar şöyle:



Orta Parkur (CMT - 63 km) Kadınlar İlk 3:


1. Fernanda Maciel (Brezilya) - 06.44.14


2. Anna Marie Watson (İngiltere) - 06.47.43


3. Aslı Sertçelik (Türkiye) - 06.58.09



Orta Parkur (CMT - 63 km) Erkekler İlk 3:


1. Moritz Auf Der Heide (Almanya) - 05.05.51


2. Mehmet Soytürk (Türkiye) - 05:14:12


3. Stefano Rinaldi (İtalya) - 05.21.35



Kısa Parkur (CST - 38 km) Kadınlar İlk 3:


1. Yuliya Bozhko (Ukrayna) - 04.00.09


2. Elena Salmina (Rusya) - 04.17.34


3. ulea Simona Lavinia (Romanya) - 04.19.40



Kısa Parkur (CST - 38 km) Erkekler İlk 3:


1. Üzeyir Söylemez (Türkiye)


2. Iman Koushki (İran)


3. Alban Berson (Fransa)



2017 yılına göre katılımcı sayısı yüzde 25 artan Salomon Kapadokya Ultra-Trail'de uzun parkur ise 21 Ekim Pazar sabahı tamamlanacak. Uzun parkurda, yarışı 24 saat içerisinde tamamlayan sporcuların dereceleri geçerli olacak.

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