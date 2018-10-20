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Salomon Kapadokya Utra-Trail uzun parkur şampiyonu belli oldu

Salomon Kapadokya Utra-Trail uzun parkurda şampiyonluğu İtalyan atlet Andrea Macchi göğüsledi.


Argeus Travel & Events tarafından Ürgüp-Kapadokya'da beşinci kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de orta ve kısa parkurun ardından 119 kilometrelik uzun parkurda şampiyon belli oldu. Salomon Cappadocia Ultra-Trail'i İtalyan atlet Andrea Macchi, 11 saat 12 dakika 34 saniyelik derece ile şampiyon tamamladı. İtalyan atleti, İngiliz sporcular Marcus Scotney ve Harry Jones takip etti.


Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 21 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreni ile birlikte sona erecek.



Parkurlarda dereceye girenler şöyle:


Uzun Parkur (CUT - 119 km) Erkekler


1. Andrea Macchi (İtalya) - 11.12.34


2. Marcus Scotney (İngiltere) - 11.31.34


3. Harry Jones (İngiltere) - 12.18.40



Orta Parkur (CMT - 63 km) Kadınlar


1. Fernanda Maciel (Brezilya) - 06.44.14


2. Anna Marie Watson (İngiltere) - 06.47.43


3. Aslı Sertçelik (Türkiye) - 06.58.09



Orta Parkur (CMT - 63 km) Erkekler


1. Moritz Auf Der Heide (Almanya) - 05.05.51


2. Mehmet Soytürk (Türkiye) - 05:14:12


3. Stefano Rinaldi (İtalya) - 05.21.35



Kısa Parkur (CST - 38 km) Kadınlar


1. Yuliya Bozhko (Ukrayna) - 04.00.09


2. Elena Salmina (Rusya) - 04.17.34


3. ulea Simona Lavinia (Romanya) - 04.19.40



Kısa Parkur (CST - 38 km) Erkekler


1. Üzeyir Söylemez (Türkiye) - 02.47.10


2. Iman Koushki (İran) - 02.56.49


3. Alban Berson (Fransa) - 02.57.04

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