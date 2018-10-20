Salomon Kapadokya Utra-Trail uzun parkur şampiyonu belli oldu

Salomon Kapadokya Utra-Trail uzun parkurda şampiyonluğu İtalyan atlet Andrea Macchi göğüsledi.
Argeus Travel & Events tarafından Ürgüp-Kapadokya'da beşinci kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de orta ve kısa parkurun ardından 119 kilometrelik uzun parkurda şampiyon belli oldu. Salomon Cappadocia Ultra-Trail'i İtalyan atlet Andrea Macchi, 11 saat 12 dakika 34 saniyelik derece ile şampiyon tamamladı. İtalyan atleti, İngiliz sporcular Marcus Scotney ve Harry Jones takip etti.
Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 21 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreni ile birlikte sona erecek.
Parkurlarda dereceye girenler şöyle:
Uzun Parkur (CUT - 119 km) Erkekler
1. Andrea Macchi (İtalya) - 11.12.34
2. Marcus Scotney (İngiltere) - 11.31.34
3. Harry Jones (İngiltere) - 12.18.40
Orta Parkur (CMT - 63 km) Kadınlar
1. Fernanda Maciel (Brezilya) - 06.44.14
2. Anna Marie Watson (İngiltere) - 06.47.43
3. Aslı Sertçelik (Türkiye) - 06.58.09
Orta Parkur (CMT - 63 km) Erkekler
1. Moritz Auf Der Heide (Almanya) - 05.05.51
2. Mehmet Soytürk (Türkiye) - 05:14:12
3. Stefano Rinaldi (İtalya) - 05.21.35
Kısa Parkur (CST - 38 km) Kadınlar
1. Yuliya Bozhko (Ukrayna) - 04.00.09
2. Elena Salmina (Rusya) - 04.17.34
3. ulea Simona Lavinia (Romanya) - 04.19.40
Kısa Parkur (CST - 38 km) Erkekler
1. Üzeyir Söylemez (Türkiye) - 02.47.10
2. Iman Koushki (İran) - 02.56.49
3. Alban Berson (Fransa) - 02.57.04