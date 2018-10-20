Salomon Kapadokya Utra-Trail uzun parkur şampiyonu belli oldu

Argeus Travel & Events tarafından Ürgüp-Kapadokya'da beşinci kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de orta ve kısa parkurun ardından 119 kilometrelik uzun parkurda şampiyon belli oldu. Salomon Cappadocia Ultra-Trail'i İtalyan atlet Andrea Macchi, 11 saat 12 dakika 34 saniyelik derece ile şampiyon tamamladı. İtalyan atleti, İngiliz sporcular Marcus Scotney ve Harry Jones takip etti.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 21 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreni ile birlikte sona erecek.

Parkurlarda dereceye girenler şöyle:

Uzun Parkur (CUT - 119 km) Erkekler

1. Andrea Macchi (İtalya) - 11.12.34

2. Marcus Scotney (İngiltere) - 11.31.34

3. Harry Jones (İngiltere) - 12.18.40

Orta Parkur (CMT - 63 km) Kadınlar

1. Fernanda Maciel (Brezilya) - 06.44.14

2. Anna Marie Watson (İngiltere) - 06.47.43

3. Aslı Sertçelik (Türkiye) - 06.58.09

Orta Parkur (CMT - 63 km) Erkekler

1. Moritz Auf Der Heide (Almanya) - 05.05.51

2. Mehmet Soytürk (Türkiye) - 05:14:12

3. Stefano Rinaldi (İtalya) - 05.21.35

Kısa Parkur (CST - 38 km) Kadınlar

1. Yuliya Bozhko (Ukrayna) - 04.00.09

2. Elena Salmina (Rusya) - 04.17.34

3. ulea Simona Lavinia (Romanya) - 04.19.40

Kısa Parkur (CST - 38 km) Erkekler

1. Üzeyir Söylemez (Türkiye) - 02.47.10

2. Iman Koushki (İran) - 02.56.49

3. Alban Berson (Fransa) - 02.57.04