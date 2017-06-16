Şampiyon başkana ’istifa et’ baskısı

Adı rüşvet pazarlıklarına karışan Silivrispor’u kısa sürede ikinci lige çıkartan Kalko, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’dan ’Teşekkür’ beklerken ’İstifa et’ baskısıyla karşılaştığını açıkladı. Işıklar’ın Silivrispor’un şampiyonluk kutlamalarında çekilen fotoğraflardan Kalko’yu çıkartarak sosyal medya hesaplarında paylaşması da Silivrili vatandaşlar sosyal medyada Işıklar’a tepki gösterdi. Önceki gün bir açıklama yapan Kalko, "Tapelere düşmüş bir takımı ikinci lige çıkarttık. Karşılığı bu mu? Artık susmayacağım" dedi.

Bugüne kadar amatör liglerde mücadele eden Silivrispor, 2015 yılında üçüncü lige yükseldi. Bir üst ligde mücadele eden Silivrispor’un kısa sürede borçları da katlanmaya başladı. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, o dönemde Silivri’de beton santrali yapmak isteyen bir işadamına Silivrispor başkanlığı teklif etmesi ve Işıklar’ın başkanlık teklifi yaptığı işadamından o dönem Silivrispor Başkanı olan İhsan Atun’un 600 bin lira hava parası istediği haberleri Silivri’yi karıştırdı. Ses kaydının ortaya çıkmasının ardından Atun istifa etti. “Biz borçların tamamını karşılamayı kabul ettik ama bizden hava parası isteyince teklifi kabul etmedik” diyen işadamı kararından vazgeçince takım da ortada kaldı.

Kimse aday olmadı

Mektebim Okulları Kurucusu Ümit Kalko, Silivrililerden gelen ısrarların sonucunda Silivrispor başkanlığına adaylığını açıkladı. Borç batağındaki Silivrispor’a başka kimse talip olmayınca Kalko başkanlığa seçildi. Kısa süreli takımın bütün borçlarını kapatan Kalko, diğer taraftan da iddialı transferlere imza attı. Silivrispor kısa sürede başarılı sonuçlar almaya başlayınca Kalko’ya olan ilgi de her geçen gün artmaya başladı. Borçsuz Silivrispor, Ankara’da oynanan maçta Erbaaspor’u 2-0 yenerek ikinci lige yükseldi. Daha önce aracılarla Kalko’ya istifa çağrısı yapan Başkan Işıklar, şampiyonluğun ardından baskılarını arttırdı.

Başkan Işıklar’ın istifa çağrılarına Silivrililer tepki gösterdi. Ancak Işıklar çağrısında ısrarlı olmaya devam etti. Geçtiğimiz hafta Silivri’de yapılan şampiyonluk kutlamalarında Silivrispor Başkanı Ümit Kalko "Başarı tüm Silivri’nin" dedi.

Kalko’nun ardından konuşan Işıklar, takımın malzemecisinin de ismini de anarak kutlama mesajında Kalko’nun adını bir kere dahi anmaması, kutlama fotoğraflarını sosyal medyada paylaşırken Kalko’yu fotoğraflardan kesmesi de tepki çekti. Işıklar’ın sosyal medya hesabına Silivrililerden Kalko’ya onlarca destek mesajı geldi.

"Siyasi entrikalara boyun eğmeyeceğim"

Kulüp binası önünde açıklama yapan Silivrispor Başkanı Ümit Kalko, "Başarıya giden yolumuzda sustuk ama karşılığını alamadık. Belediye başkanı tarafından devamlı istifamın istemesi, şahsıma yapılan baskılar devam etmektedir. Artık susmayacağım, haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır. Tapelere düşmüş bir takımı şampiyon yapmadık mı? Bu haksızlığa karşı susmayacağız. Olağanüstü genel kurul için kimi başkan seçtiğini, çarşaf gibi oy toplamaya çalışan kişiyi açıklasın. Siyasi entrikalara boyun eğmeyeceğim. Silivrispor’u 1’inci lige çıkarmadan başkanlığı bırakmayacağım" dedi.