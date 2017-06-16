Şampiyon Başkana ’istifa et’ çağrısı

Adı rüşvet pazarlıklarına karışan Silivrispor’u kısa sürede 2. Lig’e çıkartan Kalko, CHP’li Özcan Işıklar’dan ‘Teşekkür’ beklerken “İstifa et” baskısıyla karşılaştı. Bununla yetinmeyen Işıklar, Silivrispor’un şampiyonluk kutlamalarında çekilen fotoğraflardan Kalko’yu çıkartarak sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Silivrili vatandaşlar sosyal medyada Işıklar’a büyük tepki gösterdiler. Kalko istifa etmeyince Işıklar bu defa da yöneticilere baskı yaptı. Yönetici Süleyman Gençoğlu Işıklar’ın baskısının ardından istifa etmek zorunda kaldı. Önceki gün bir açıklama yapan Kalko, “Tapelere düşmüş bir takımı ikinci lige çıkarttık. Karşılığı bu mu? Artık susmayacağım. ” dedi.

Bugüne kadar amatör liglerde mücadele eden Silivrispor, 2015 yılında üçüncü lige yükseldi. Bir üst ligde mücadele eden Silivrispor’un kısa sürede borçları da katlanmaya başladı. Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, o dönemde Silivri’de beton santrali yapmak isteyen bir işadamına Silivrispor başkanlığı teklif etti. Işıklar’ın başkanlık teklifi yaptığı işadamından o dönem Silivrispor Başkanı olan İhsan Atun’un 600 bin lira hava parası istediği ses kaydı Silivri’yi karıştırdı. Ses kaydının ortaya çıkmasının üzerine Atun istifa etti. “Biz borçların tamamını karşılamayı kabul ettik ama bizden hava parası isteyince teklifi kabul etmedik” diyen işadamı kararından vazgeçince takım da ortada kaldı.

Kimse aday olmadı

Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko ise Silivrililer’den gelen ısrarların sonucunda Silivrispor Başkanlığına adaylığını açıkladı. Borç batağındaki Silivrispor’a başka kimse talip olmayınca Kalko başkanlığa seçildi. Kısa süreli takımın bütün borçlarını kapatan Kalko, diğer taraftan da iddialı transferlere imza attı. Silivrispor kısa sürede başarılı sonuçlar almaya başlayınca Kalko’ya olan ilgi de her geçen gün artmaya başladı. Borçsuz Silivrispor, Ankara’da oynanan maçta Erbaaspor’u 2-0 yenerek ikinci lige yükseldi. Daha önce aracılarla Kalko’ya istifa çağrısı yapan Başkan Işıklar, şampiyonluğun ardından baskılarını arttırdı.

Fotoğraflardan çıkardı

Başkan Işıklar’ın istifa çağrılarına Silivrililer tepki gösterdi. Ancak Işıklar çağrısında ısrarlı olmaya devam etti. Geçtiğimiz hafta Silivri’de yapılan şampiyonluk kutlamalarında Silivrispor Başkanı Ümit Kalko “Başarı tüm Silivri’nin” dedi. Kalko’nun ardından konuşan Işıklar, takımın malzemecisinin de ismini de anarak kutlama mesajında Kalko’nun adını bir kere dahi anmadı. Bununla da yetinmeyen Işıklar, kutlama fotoğraflarını sosyal medyada paylaşırken Kalko’yu fotoğraflardan kesmesi ise bardağı taşırdı. Işıklar’ın sosyal medyasına onlarca hakaret ve sert mesajlar atıldı. Silivrililer Kalko’ya destek verince Işıklar da Silivrispor yöneticilerine istifa baskısı yapmaya başladı. Süleyman Gençoğlu isimli yönetici Işıklar’ın baskı ve tehdidiyle istifa etmek zorunda kaldı. Işıklar’ın yönetimi düşürmek için diğer yöneticilere de aynı baskıyı uygulayacağı konuşuluyor. SİYASİ

"Entrikalara boyun eğmeyeceğim"

Kulüp binası önünde açıklama yapan Silivrispor Başkanı Ümit Kalko, ”Başarıya giden yolumuzda sustuk ama karşılığını alamadık. Belediye başkanı tarafından devamlı istifamın istemesi, şahsıma yapılan baskılar devam etmektedir. Artık susmayacağım, haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır. Tapelere düşmüş bir takımı şampiyon yapmadık mı? Bu haksızlığa karşı susmayacağız. Olağanüstü genel kurul için kimi başkan seçtiğini, çarşaf gibi oy toplamaya çalışan kişiyi açıklasın. Siyasi entrikalara boyun eğmeyeceğim. Silivrispor’u 1. Lig’e çıkarmadan başkanlığı bırakmayacağım” dedi.