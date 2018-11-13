Şampiyon belli oluyor

Türkiye'nin en prestijli spor organizasyonlarından Türkiye Ralli Şampiyonası'nda şampiyon bu hafta sonu belli oluyor. 17-18 Kasım'da Kocaeli'nde gerçekleştirilecek yarış öncesi zirvede kıyasıya bir rekabet var. İstanbul'da düzenlenen son yarışı kazanan Red Bull sporcusu Yağız Avcı, bu başarısını Körfez'de de sürdürerek altıncı şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 2018 sezonunun şampiyonu bu hafta sonu 17-18 Kasım'da belli olacak. Kocaeli'nde gerçekleştirilecek yarışta Türkiye'nin en iyi ralli pilotları tozu dumana katacak. 5 Türkiye Şampiyonluğu bulunan, geçen sene Portekiz'de kazandığı FIA Avrupa Ralli Kupası ile Türk otomobil sporları tarihine adını yazdıran Red Bull sporcusu Yağız Avcı, İstanbul Rallisi'ndeki başarısını son yarışta da sürdürerek altıncı şampiyonluğuna imza atmak istiyor.

Ford Motorsport Türkiye pilotu, Kocaeli Rallisi öncesi 81,5 puanla ikinci sırada. İlk sırada 96,2 puanı bulunan Burak Çukurova yer alıyor. Üçüncülük koltuğunda ise 65 puanla Deniz Fahri oturuyor.

Mayıs ayında Eskişehir'de gerçekleştirilen Rally Phrygia ile başlayan ve 7 yarıştan oluşan ralli sezonun final yarışı, 17 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'deki seremoniyle başlayacak ve saat 15.30'daki seyirci özel etabıyla ilk gün tamamlanacak. Rallinin ikinci günü, saat 8.00'de başlayacak ve 13.00'de bitiş podyumundaki ödül töreni ile son bulacak.

Şampiyonun belli olacağı 36'ncı Kocaeli Rallisi'nin oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor.