Şampiyon boksör Türkiye’ye geliyor

Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan hayranı olan Charr, kendisini Osmanlı Torunu olarak ifade ediyor.

Arap dünyasının ilk Dünya Şampiyonu olan ve Türkiye hayranlığını her fırsatta dile getiren şampiyon boksör Manuel Charr, çıkacağı dev maç öncesinde Türkiye’yi ziyaret edecek. Recep Tayyip Erdoğan’a olan hayranlığını her fırsatta dile getiren Charr, cumartesi günü Türkiye’de olacak ve Ertuğrul Gazi’nin kıyafetiyle basın açıklaması yapacak. Her fırsatta kendisini Osmanlı Torunu olarak ifade eden ve ringlere de Osmanlı Aslanı unvanıyla çıkan Charr, İstanbul’da Topkapı Sarayı’nı ziyaret edecek. Dünya Şampiyonluğu için çıkacağı karşılaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da davet eden Manuel Charr, Türkiye’yi ve Türk insanını çok sevdiğini ifade etti. Sporcunun basın danışmanlığını yapan Vedat Alyaz da, Manuel Charr’ı uzun süredir tanıdığını belirterek, "Türk müzikleri ve kültürüne büyük ilgi duyuyor. Arabasında Türk müziği dinler ve Türk gençleriyle birlikte sosyal ve spor hayatını sürdürür. Şimdi de ekibindeki çalışanlardan çoğu Türk" dedi.