Diğer
Kategoriler
13 Haziran 2018 23:28

Şampiyon Fenerbahçe Doğuş kupasını aldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Finali’nde Tofaş’ı 4-1’le geçerek üst üste 3.

Şampiyon Fenerbahçe Doğuş kupasını aldı

13 Haziran 2018 23:28

şampiyonluğunu kazanan Fenerbahçe Doğuş, taraftarı önünde şampiyonluk kupasını kaldırdı.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Finali 5. maçında Tofaş’ı 94-64 mağlup ederek seriyi 4-1’e getiren ve şampiyonluğa uzanan Fenerbahçe Doğuş, kupasını aldı. Taraftarı önünde kupasını kaldıran sarı-lacivertliler büyük coştu yaşadı. Kupa seremonisinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Ozan Balaban da yer aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nun verdiği kupayı Fenerbahçe Doğuş Kaptanı Melih Mahmutoğlu kaldırırken, tribünlerde de büyük coşku vardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç