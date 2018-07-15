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15 Temmuz 2018 19:55

Şampiyon Fransa’da Teknik Direktör Deschamps tarihe geçti

FIFA Dünya Kupası şampiyonu Fransa’da Teknik Direktör Didier Deschamps hem oyuncu hem de teknik direktör olarak bunu başaran 3.

Şampiyon Fransa’da Teknik Direktör Deschamps tarihe geçti

15 Temmuz 2018 19:55

isim oldu.


Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda finalde Hırvatistan’ı yenen Fransa’da Teknik Direktör Didier Deschamps da tarihe geçti. Deschamps, Dünya Kupası’nı hem futbolcu, hem de Teknik Direktör olarak kazanan üçüncü kişi oldu. Fransız teknik adam, 1998 yılındaki Dünya Kupası’nda kaptan olarak kupayı kazanan kadroda yer alıyordu.



Mario Zagallo ve Franz Beckenbauer de kazandı


Dünya Kupası’nda daha öncede Brezilyalı Mario Zagallo, 1958 ve 1962 yıllarında futbolcu olarak, 1970 de teknik direktör olarak kazandı. Alman Franz Beckenbauer ise 1974’de futbolcu, 1990 yılında da teknik direktör olarak şampiyon oldu.




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