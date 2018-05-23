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23 Mayıs 2018 10:57

Şampiyon Galatasaray’ın en medyatik isimleri

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Türkiye’nin 21’inci kez en büyüğü olmayı başardı.

Şampiyon Galatasaray’ın en medyatik isimleri

23 Mayıs 2018 10:57

Fatih Terim ise Galatasaray’ın başında 7 kez lig kupası kaldırarak bu alanda bir ilke imza attı.



Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, şampiyon Galatasaray’ın kadrosunda yer alan en medyatik 11 ismi araştırdı. Ajans Press’in yılbaşından günümüze kadar yaptığı medya araştırmasında, Galatasaray’ın başında 7’inci lig şampiyonluğuna ulaşan Fatih Terim, medyanın en çok konuştuğu isim olmayı başardı. Fatih Terim hakkında yılbaşından günümüze kadar 12 bin 119 haber çıkışı tespit edildi.



Başkanlar medyanın da gündeminde yer aldı


2018 başında hareketli günler geçiren Galatasaray camiasında, Dursun Özbek kulübün yaptığı olağanüstü kongrede başkanlığı Mustafa Cengiz’e devretmiş ve kulübün başında 2 yıl 8 ay kadar görevde kalmıştı. Yaşanan başkanlık değişimi de medyada birçok haberle konuşuldu. Galatasaray’ın başkanlarından Dursun Özbek yıl içerisinde 2 bin 767 habere konu olurken, yeni başkan Mustafa Cengiz ise 4 bin 280 haberle adından söz ettirmeyi başardı.


Ajans Press’in 2018 yılı içerisinde yazılı basında gerçekleştirdiği araştırmada, en çok konuşulan futbolcu Bafetimbi Gomis oldu.




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