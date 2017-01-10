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10 Ocak 2017 12:25

Şampiyon güreşçiler olimpiyattan sonra ilk defa mindere çıkıyor

Şampiyon güreşçiler olimpiyattan sonra ilk defa mindere çıkıyor

10 Ocak 2017 12:25

Olimpiyat madalyalı milli güreşçilerimiz Taha Akgül, Selim Yaşar ve Soner Demirtaş 5 ay aradan sonra ilk defa mindere çıkıyor.
Ordu’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına hazırlanan güreşçilerimiz güreşseverlere unutulmaz maçlar izletecek. Ayrıca şampiyonada 655. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ile 190 kilodaki Asya Sumo Şampiyonu güreşçi gösteri maçı yapacak.

Şampiyonlar milli takıma girecek
13-15 Ocak 2017 tarihinde Ordu’da düzenlenecek olan Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasına sayılı günler kaldı. Türkiye geneli tüm kulüplerin katılacağı şampiyonada güreşçiler 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 ve 125 kilolarında mindere çıkacak. Türkiye’nin en iyi güreşçilerinin belli olmasının yanı sıra şampiyonada derece elde eden güreşçiler milli takıma girme şansı elde edecek.

Olimpiyat madalyalı güreşçiler de katılacak
Şampiyonaya 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda şampiyon olan milli güreşçimiz Taha Akgül ile gümüş madalya alan milli güreşçimiz Selim Yaşar ile bronz madalya alan milli güreşçimiz Soner Demirtaş da katılacak. 5 ay aradan sonra ilk defa mindere çıkacak olan şampiyonlar güreşseverleri adeta güreşe doyuracak.

Başpehlivan Kara ile sumo güreşçisi maç yapacak
Öte yandan şampiyonayı izlemeye gelenlere sürpriz bir gösteri de sergilenecek. 655. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ile 190 kilodaki Asya Sumo Şampiyonu güreşçi maç yapacak.

Aydın: "Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız güreşecek"
Şampiyonayı değerlendiren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, şampiyonanın tam bir güreş şöleni olacağını belirterek, "Başta olimpiyat madalyalı güreşçilerimizin olmasının yanı sıra Avrupa, Dünya ve olimpiyata katılan diğer sporcularımızda yer alacak. Hatta 655. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşi Başpehlivanımız Recep Kara’nın Asya Sumo Şampiyonu güreşçi ile yapacağı maçı ben vatandaşlarımızın kaçırmamasını öneriyorum" dedi.

"2020’ye gidecek sporcularımız bu şampiyonalardan seçiliyor"
Ordu halkının spora ilgisinin olduğuna dikkat çeken Aydın, "Bu şampiyona bizim Büyükler Serbest Güreş Milli Takımımızın şekillenmesi açısından oldukça büyük bir öneme sahip. Bu yüzden şampiyonaya oldukça önem veriyoruz. Çünkü Tokyo 2020’ye götüreceğimiz güreşçilerimizi bu şampiyonalardan seçiyoruz" diye konuştu.



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