Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 20:40

Şampiyon güreşçiler yurda döndü

Polonya’da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası Grekoromen stilde 2 altın, 2 bronz madalya ile Dünya üçüncüsü olan milli takım kafilesi yurda döndü.

Şampiyon güreşçiler yurda döndü

23 Kasım 2017 20:40


U23 Dünya Şampiyonası’nda 75 kiloda Fatih Cengiz ve 80 kiloda Burhan Akbudak, Dünya şampiyonu olurken, 98 kiloda Fatih Başköy ve 71 kiloda Murat Dağ bronz madalya kazanmışlardı. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı’na inen milli takım kafilesi çok sayıda güreşsever tarafından coşkuyla karşılandı. Sporcuları omuzlara alan güreşseverler aldıkları başarıdan dolayı tüm takımı tebrik ettiler.



Salih Bora: "Türk güreşi her geçen gün daha da güçleniyor"


Milli takım teknik direktörü Salih Bora yaptığı açıklamada şampiyonadan 4 madalya ile döndüklerini belirterek, “Aslında bu madalya sayısı daha fazla olabilirdi. Ama kısmet böyleymiş. Tüm sporcularımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve sonuçta 4 madalya ile döndük. Polonya’da mindere çıkan tüm sporcularımız ilerisi için umut verdiler. Türk güreşi her geçen sürede üstüne koyarak yeni başarılara imza atacak” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
15
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç