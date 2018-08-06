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06 Ağustos 2018 17:22

Şampiyon kick-boxçuya polis şiddeti

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan eski Avrupa Kick-Box Şampiyonu Nihat Atamtürk, Alman Polisi’nin evini basarak kendisine şiddet uyguladığını belirtti.

Şampiyon kick-boxçuya polis şiddeti

06 Ağustos 2018 17:22

Atamtürk, kasım ayından bu yana polisin kendisine baskı yaptığını ve bu nedenle Türk makamlarına başvuruda bulunacağını söyledi.


45 yaşındaki şampiyon sporcu, 5 Kasım 2017 tarihinde, Alman Polisi’nin şiddetine uğradığını belirtti. Polisin evine girmek istemesi sırasında arama iznini sorduğu Atamtürk, polisin şiddetiyle karşı karşıya kaldı. Eşi ve çocuklarının önünde yaşadığı saldırı karşısında, kanunlar önünde suçlu duruma düşmemek için karşılık vermeyen Atamtürk, polislerin kendisini gözaltına aldığı sırada "Sözde eski Avrupa Şampiyonu" diyerek kendisiyle alay edildiğini de belirtti. Polislerin 2 ve 4 yaşındaki çocuklarını da sorguladığını ve bu nedenle kızı ve eşinin psikolojik tedavi gördüğünü ifade eden eski Avrupa Şampiyonu, polislere karşı dava açacağını söylediğinde, polislerin de kendisine dava açacağını ifade ettiğini söyledi. Türk makamlarına başvurmak isteyen Atamtürk, yapılan baskıdan kurtulmak için resmi kurumların kendisine yardımcı olmasını istiyor.




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