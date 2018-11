Şampiyon Milli Atlet Ramil Guliyev: "Olimpiyatlarda da güzel bir derece alıp üçlüyü tamamlamak istiyoruz"

Hem Dünya Atletizm şampiyonu hem de Avrupa Atletizm Şampiyonu olarak ülkemizi gururlandıran Milli Atlet Ramil Guliyev, Küçükçekmece'de bir söyleşiye katıldı. Guliyev "Olimpiyatlarda da güzel bir derece alıp üçlüyü tamamlamak istiyoruz " dedi.

Hem 2017'de Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda hem de geçtiğimiz Ağustos'ta Berlin'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran Ramil Guliyev Küçükçekmece'de ' Zirveye Giden Yol ' söyleşisine katıldı. Küçükçekmece Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen söyleşiye Küçükçekmeceli gençlerden ilgi büyük oldu. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiden sonra yaptığı açıklamada Guliyev, efsane atlet Usain Bolt'un olimpiyatlarda olmamasının bir avantaj olduğunu ve onun yerine altın madalyayı alabileceklerini söyledi.

“ İnşallah olimpiyatlarda da güzel bir dereceyle yarışacağız ve üçlüyü de tamamlayacağız ”

Bu tarz söyleşilerin gençlere örnek ve destek olduğunu dile getiren Guliyev“ Genelde böyle şeyler yapmak çok önemli. Çocuklara doğru bilgiler vermek lazım. Çocuklar bu yaşlarında her şeyi direk gerçeğe çeviriyorlar. Böyle programlar yapmak çok önemli. Ne kadar fazla olursa o kadar iyi oluyor. Bende bu konuşmalara yapabildiğim kadar katılıyorum. İnşallah bizim yaptığımız gelecekte çocuklara büyük bir örnek ve destek olur. Şimdi sırada en büyük hedefimiz var. Olimpiyatlar. Dünya ve Avrupa şampiyonasını yaptık. İnşallah olimpiyatlarda da güzel bir dereceyle yarışacağız ve üçlüyü de tamamlayacağız. Atletizm, Bolt gidince çok şey kaybetti. Büyük bir destek veriyordu atletizme. Ama bizim için büyük bir avantaj. O olunca her yarışta kesin birinci geliyordu. O gidince onun yerine biz artık alabiliriz. Bunu gerçekleştirmek için her şeyi yapıyoruz. Bu olan bir şey. Şu ana kadar iyi gidiyor “ dedi.

Ülkemizi, bayrağımızı uluslararası alanda dalgalandıran bir sporcuyu Küçükçekmeceli gençlerle buluşturmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Recep Şencan “ Pırıl pırıl gençleri görünce bizde yeniden bir enerji elde ediyoruz. Gençlerimizin bu tür programlara da meraklı olduklarını biliyoruz. Bizlerde spora olan önemi bildiğimiz için Küçükçekmece Belediyesi olarak gençlerimizle sporcularımızı bir araya getiriyoruz. Bu sefer de ülkemizi, bayrağımızı uluslararası alanda dalgalandıran hem Dünya şampiyonu hem Avrupa şampiyonu bir sporcumuzla sizleri bir araya getirmekten çok memnuniyet duyuyoruz “ dedi.

Program sonunda Ramil Guliyev ve öğrenciler toplu bir fotoğraf çektirdi.