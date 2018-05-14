Şampiyon Taekwondocularımız çiçeklerle karşılandı

Takım halinde kazanılan 9 madalyanın 6’sına imza atan kulübümüz sporcularını Başkanımız Celalettin Deniztoker, Başkan Vekilimiz Enver Yılmaz, Sportif İşler Müdürümüz İlkay Sağır, Antrenör ve sporcularımız karşıladı.

Kazan’da yapılan şampiyonaya damga vuran kulübümüz tekvandocularından 73 kiloda tatamiye çıkan Nafia Kuş finalde Rus Arina Zhivotkova’yı 4-0, 62 kiloda mücadele eden sporcumuz İrem Yaman finalde İspanyol Marta Calvo’yu 8-1, 46 kiloda mücadele eden sporcumuz Rukiye Yıldırım da finalde Hollandalı Dina Pouryounes’i 28-10 yenip Avrupa Şampiyonu olarak Ay-Yıldızlı bayrağımızı gönderen çektirmeyi başardı. 63 kiloda mücadele eden Milli Sporcumuz Hakan Reçber ise finalde Hırvatistan’dan Deni Andrun’a 19-18 yenilerek Avrupa 2’si olarak gümüş madalya kazandı. 54 kiloda mücadele eden sporcumuz Deniz Dağdelen madalya maçında Rus Rakibini 20-17 yenerek Avrupa 3’sü olurken, +73 kiloda tatamiye çıkan Sude Bulut, yarı finalde İngiliz Bianca’ya 14-9 mağlup olarak Avrupa 3’sü oldu ve bronz madalya kazandı.

Bu sonuçların ardından Milli takımda mücadele eden 7 sporcumuzdan 6’sı kürsüye çıkmayı başardı. Sporcularımız 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tarihi bir başarıya imza attı.