Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 09:38

Şampiyon Taekwondocularımız çiçeklerle karşılandı

Avrupa Taekwondo Şampiyonası’nda başarılı bir performans ortaya koyan Milli Taekwondocularımız yurda dönüşünde hava alanında çiçeklerle karşılandı.

Şampiyon Taekwondocularımız çiçeklerle karşılandı

14 Mayıs 2018 09:38


Takım halinde kazanılan 9 madalyanın 6’sına imza atan kulübümüz sporcularını Başkanımız Celalettin Deniztoker, Başkan Vekilimiz Enver Yılmaz, Sportif İşler Müdürümüz İlkay Sağır, Antrenör ve sporcularımız karşıladı.


Kazan’da yapılan şampiyonaya damga vuran kulübümüz tekvandocularından 73 kiloda tatamiye çıkan Nafia Kuş finalde Rus Arina Zhivotkova’yı 4-0, 62 kiloda mücadele eden sporcumuz İrem Yaman finalde İspanyol Marta Calvo’yu 8-1, 46 kiloda mücadele eden sporcumuz Rukiye Yıldırım da finalde Hollandalı Dina Pouryounes’i 28-10 yenip Avrupa Şampiyonu olarak Ay-Yıldızlı bayrağımızı gönderen çektirmeyi başardı. 63 kiloda mücadele eden Milli Sporcumuz Hakan Reçber ise finalde Hırvatistan’dan Deni Andrun’a 19-18 yenilerek Avrupa 2’si olarak gümüş madalya kazandı. 54 kiloda mücadele eden sporcumuz Deniz Dağdelen madalya maçında Rus Rakibini 20-17 yenerek Avrupa 3’sü olurken, +73 kiloda tatamiye çıkan Sude Bulut, yarı finalde İngiliz Bianca’ya 14-9 mağlup olarak Avrupa 3’sü oldu ve bronz madalya kazandı.


Bu sonuçların ardından Milli takımda mücadele eden 7 sporcumuzdan 6’sı kürsüye çıkmayı başardı. Sporcularımız 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya ile tarihi bir başarıya imza attı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç