Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Porto: 1 (Maç sonucu)

maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Porto ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Quaresma’nın sağ taraftan kullandığı kornerde ön direkte Gökhan Gönül’ün yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jose’de kaldı.
58. dakikada sol çaprazda topla buluşan Babel’in ceza yayı üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
61. dakikada sol tarafta topla buluşan Quaresma’nın ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Joses kornere çeldi.
62. dakikada Medel’in ters vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Ricardo’nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Antonio Mateu Lahoz xx, Pau Cebrian Devis xx, Roberto Diaz Perez del Plomar xx
Beşiktaş: Fabri xx, Gökhan xx, Pepe xx, Tosic xx (Medel dk. 46 x), Adriano xx, Tolgay xx, Atiba xx, Quaresma xx (Negredo dk. 90+1 ?), Talisca xxx (Oğuzhan dk. 87 ?), Babel xxx, Cenk xxx
Yedekler: Tolga, Mitrovic, Negredo, Lens, Caner
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Porto: Jose Sa xx, Pereira xx, Felipe xxx, Marcano xx, Alex Telles xx, Danilo xx, Herrera xx (Reyes dk. 90 ?), Ricardo xx (Corona dk. 80 ?), Oliveira xx, Brahimi xxx, Aboubakar xx
Yedekler: Casillas, Hernani, Torres, Layun, Andre
Teknik Direktör: Sergio Conceiçao
Goller: Felipe (dk. 29) (Porto), Talisca (dk. 41) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Herrera, Maxi Pereira (Porto), Talisca, Gökhan (Beşiktaş)