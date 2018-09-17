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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2018-2019 sezonu grup maçları heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup maçları heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynayacak.


Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde 8 grupta yer alan 32 takım, yarın ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle başlayıp 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde sona erecek olan grup aşamasını geçerek adını bir üst tura yazdırmak için yarışacak. Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek.


Bu büyük organizasyonun heyecanı ise 1 Haziran 2019'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.



Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk hafta programı şöyle:


Yarın


19.55 Barcelona - PSV


19.55 Inter - Tottenham


22.00 Liverpool - Paris Saint-Germain


22.00 Monaco - Atletico Madrid


22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund


22.00 Galatasaray - Lokomotiv Moskova


22.00 Kızılyıldız - Napoli


22.00 Schalke 04 - Porto



19 Eylül Çarşamba


19.55 Ajax - AEK


19.55 Shakhtar Donetsk - Hoffenheim


22.00 Manchester City - Olympique Lyon


22.00 Benfica - Bayern Münih


22.00 Real Madrid - Roma


22.00 Valencia - Juventus


22.00 Young Boys - Manchester United


22.00 Viktoria Plzen - CSKA Moskova

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