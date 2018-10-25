Şampiyonlar Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda yarışacak

kez start alacak. Son iki yılın şampiyonlarının kıyasıya mücadelesine sahne olacak maratonda, 'Tavşan Atlet' metodolijisinin duayeni Alman Profesör Helmut Winter tarafından koordine edilecek sistem ile 42 KM'de elit atletlerin tempo tutması sağlanırken, yeni rekorlar için de zemin hazırlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda sadece 30 bin çipli sporcu değil, aynı zamanda yüz binlerce İstanbullu koşacak. 100 ülkeden 3 bin 500 yabancı çipli sporcunun koşacağı maraton, 40. yıla damga vuracak bir yarışa da ev sahipliği yapacak. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 2012 yılında 'Altın Kategori' unvanına layık görülen maratonun 40. yılında kadınlarda ve erkeklerde son iki yılın şampiyonları bir araya gelecek.

Kadın ve erkeklerde kıyasıya mücadele olacak

Geçen yıl İstanbul Maratonu'nu kazanırken gerçekleştirdiği 2:22:36'lık derecesiyle dünyada yılın en hızlı 18. kadın maratoncusu olan Kenyalı Ruth Chepngetich, İstanbul'da 2016'da şampiyonluğa ulaşan Agnes Barsosio ile karşılaşacak. İki Kenyalı yıldızı, kariyerinde 2:23:06'lık derece bulunan Bahreynli Merima Mohammed'in zorlaması bekleniyor. Erkeklerde ise Fransa'yı temsil eden ve maratonun 2017 yılının galibi Abraham Kiprotich, aynı başarıyı 2016'da gösteren Azerbaycan'dan Evans Kiplagat ile mücadele edecek. Bu yıl maratonun erkeklerdeki önemli favorilerinden biri de Kenyalı Marius Kimutai. Kişisel en iyi derecesi 2:05:47'yi 2016'da Amsterdam'da elde eden 26 yaşındaki atlet, bu yıl Seul Maratonu'nu 2:07:45 ile tamamlamıştı.

Alman Profesör Helmut Winter, rekor için İstanbul Maratonu'nda

Kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak maratonda, aynı zamanda eylül ayındaki Berlin Maraton'unda dünya rekorunun kırılmasının temelini hazırlayan, 'Tavşan Atlet' metodolojisinin duayeni Alman Profesör Helmut Winter ile koordineli olarak 42 KM'de elit atletlerin tempo tutması sağlanacak. Winter'ın yönettiği, Berlin Maraton'unda 42 KM'de 2 saat 1 dakika 39 saniye ile dünya rekorunun kırılmasını sağlayan sistem, özetle şu şekilde çalışıyor; Koşacak elit ve tavşan atletlerin hedef koşu dereceleri sisteme yarış öncesinden giriliyor; yarış esnasında bu sistemin kurulu olduğu ekran, kronometre taşıyan araçlara monte edilerek elit ve tavşan atletlerin önünden ilerliyor. Sporcular her km'deki derecelerini görerek kendi performansını ve hedeflediği sürenin ne kadar ilerisinde veya ne kadar gerisinde olduğunu görüp, temposunu düzenleme imkanına sahip olabiliyor.

Maraton güzergahı

Maraton (42,195 km), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayıp Sultanahmet'te At Meydanı'ndaki Mısır Dikilitaşı'nın önünde sona erecek. Toplam 4 ana kategoride düzenlenecek etkinlikte, 15 kilometre koşusu Yenikapı Etkinlik Alanı önünde, 10 kilometre koşusu Eminönü'nde ve halk koşusu (8 km) Vodafone Park önünde son bulacak.