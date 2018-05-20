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20 Mayıs 2018 13:29

Şampiyonluk kutlaması için saatlerce kuyrukta beklediler

Galatasaray taraftarları Türk Telekom Stadyumu’nda yapılacak olan kutlamalara katılmak için sabah saatlerinde İstiklal Caddesi üzerindeki GSStore mağazası önünde bilet kuyruğuna girdi.

Şampiyonluk kutlaması için saatlerce kuyrukta beklediler

20 Mayıs 2018 13:29

Yaklaşık 2 bin kişilik kuyruğun oluştuğu cadde üzerinde, vatandaşlar bilet alabilmek için saatlerce bekledi.


Süper Lig şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kutlamalar için saat 19.05’i bekliyor. Galatasaray taraftarları ise Türk Telekom Stadyumu’nda yapılacak olan kutlamalara katılmak için sabah saatlerinde İstiklal Caddesi üzerindeki GSStore mağazası önünde bilet kuyruğuna girdi. Yaklaşıl olarak 2 bin kişinin bulunduğu bilet kuyruğunda, taraftarlar bilet alabilmek için saatlerce bekledi. İstiklal Caddesi Mis Sokak girişinde bulunan mağazanın önünde başlayan kuyruk Fransız Konsolosluk binasına kadar ulaştı.



“Önümde 500 civarında kişi var”


Saatlerdir bilet kuyruğunda beklediğini söyleyen taraftar Mustafa Cemiloğlu, “Şampiyonluk kutlamaları için sabahın erken saatlerinde gelerek sıraya girdik. Akşam, 19.05’te kutlama var. Önümde 500 civarında kişi var. Dün akşam da kutlamalar yaptık, bu akşam da yapacağız. Mutluyuz. Galatasaray düşmanlarına inat buradayız” diye konuştu.


Saatlerdir kuyrukta olduğunu belirten Yunus Emre Balcıoğlu ise, “Yaklaşık 2 saattir kuyrukta bekliyorum. Sabah 08.00’de gelen adam daha yeni bilet aldı. En az 4-5 saatlik bir bekleme süresi var. Önümde 300-400 kişi daha var, en az 1.5 saat daha bekleyeceğiz” dedi.




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