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29 Haziran 2018 15:12

Samsun, Falcon Fest’e ikinci kez ev sahipliği yapacak

Türkiye’nin ilk ve tek ekstrem sporlar festivali Falcon Fest, bu yıl ikinci kez Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 4-9 Ağustos tarihleri arasında Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’nda düzenlenecek.

Samsun, Falcon Fest’e ikinci kez ev sahipliği yapacak

29 Haziran 2018 15:12


Türkiye’nin ilk ve tek ekstrem sporlar festivalinde bu yıl Kano/Dragon, Yamaç Paraşütü, Kitesurf, Paramotor, BASE Jump, Slackline/Highline, Kaya Tırmanışı, Trekking ve Dağ Bisikleti olmak üzere 9 spor dalından her biri alanlarında uzman sporcular bir araya gelerek ekstrem sporlara yönelik etkinlikler ve gösteriler düzenlenecek.


Etkinlik kapsamında ayrıca 5 Ağustos tarihinde Türkiye’nin ilk uzun mesafe triatlonu, Samsun Triatlonu da gerçekleşecek. Etkinlikte sprint (kısa), olimpik, orta mesafe ve uzun mesafe olmak üzere dört ayrı disiplinde yarışlar olacak. Samsun Triatlonu’na dokuz ülkeden 350 uluslararası sporcunun katılması bekleniyor. Festival alanında 9 branşın yanı sıra kamp katılımcıları için çeşitli aktiviteler de gerçekleşecek.


Samsun’a 100 kilometre uzaklıktaki Vezirköprü’de bulunan Şahinkaya Kanyonu’na araç ile ulaşılabilir. Coğrafik olarak bir yarmavadi olan Şahinkaya Kanyonu, Samsun’un Vezirköprü ilçe merkezine 20 km uzaklıkta bir doğa harikasıdır. Şahinkaya Kanyonu 4,5 km uzunluğu, ortalama 106 metre su derinliği ve yaklaşık 400 metre duvar yüksekliği ile sadece Samsun’un değil Türkiye’nin turizm değeridir.




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