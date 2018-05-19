Samsun’da golf heyecanı başladı

’si düzenlenen TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde başladı. Şampiyonanın ilk gününde erkekler grossda National Antalya Gençler Golf Akademisi’nden Ertuğrul Gözegü 78 (+8) gross skorla, genç kızlar grossda Kemer Golf Kulübü’nden Serra Evrengil 74 (+4) gross skorla birinci raundu ilk sırada tamamladı.

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2018 faaliyet takviminde yer alan TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası Samsun’da başladı. 19-20 Mayıs tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde yapılan şampiyonaya, Kemer Golf Kulübü, National Antalya Gençler Golf Akademisi, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, National BGK, Bel-Ka Golf Kulübü, International Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü, Samsun Golf Kulübü, Atletik Spor Kulübü ve Ferdi lisanslı 18 yaş altı 61 oyuncu katıldı.

Dereceye girenler belli oldu

Şampiyonanın birinci raundunda erkekler grossda, National Antalya Gençler Golf Akademisi’nden Ertuğrul Gözegü 78 (+8) gross skorla birinci, ferdi lisanslı Görkem Karakartal 78 (+13) gross skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübü’nden Yılmaz Batan 85 (+15) gross skorla üçüncü oldu. Genç kızlar grossda Serra Evrengil 74 (+4) gross skorla birinci, National BGK’dan Ayşe Demir 77 (+7) gross skorla ikinci, aynı kulüpten Petek Peker 78 (+8) gross skorla müsabakayı üçüncü sırada tamamladı.

Erkekler A kategorisinde National Antalya Gençler Golf Akademisi’nden Ertuğrul Gözegü 74 net skorla, genç kızlar A kategorisinde İstanbul Gençler Golf Akademisi’nden Ilgın Zeynep Denizci 68 net skorla ilk basamakta yer aldı.

B kategorisinde ise olumsuz hava koşullarından dolayı oyun iki kere durduruldu. B kategorisinde mücadelen eden erkekler 18 çukuru tamamlarken, devam edilemeyen müsabakada B kategorisi genç kızların skorları 9 delik üzerinden değerlendirildi.

B kategorisi erkeklerde National BGK’dan Can Başpınar 40 stableford skorla ilk raund sonunda birinci olurken, 9 çukur üzerinden değerlendirilen genç kızlar B kategorisinde Bodrum Golf Kulübü’nden Duru Narin 20 stableford skorla ilk sırada yer aldı.

Turnuvanın ödül töreni 20 Mayıs’da oynanacak final raundunun ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü’nde yapılacak.