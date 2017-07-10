Samsun’da katılımcı ülke sayısı 97’ye çıktı

Guatemala’nın da sporcu göndereceğini açıklamasıyla Samsun Deaflimcpics 2017’ye katılacak ülke sayısı 97’ye yükseldi.

Samsun’da yapılacak Deaflympics 2017 için geri sayım sürüyor. 3000’in üzerinde sporcunun 21 farklı branşta yarışacağı oyunlar, tarihin en kalabalık Deaflympics organizasyonu olacak. Son olarak Guatemala’nın da sporcu göndereceğini açıklamasıyla, organizasyonun başlamasına sayılı günler kala katılan ülke sayısı 97’ye yükseldi.

Samsun 2017’de bir sporcu bir de delegeyle temsil edilecek Guatemala, yalnızca yüzme dalında yer alacak. 18 yaşındayken Sofia 2013’te bayrağını ilk kez temsil eden genç yüzücü Sergio Pablo Aragon, bu sefer Samsun’da Guatemala’nın başarısı için havuza girecek.

Samsun Deaflympics 2017’de yüzmede mücadeleler 20-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.