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22 Temmuz 2018 10:27

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı heyecanı havadan görüntülendi

‘Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu’ Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 55 ülkeden 2 bin 400 sporcunun katılımıyla bu sabah başladı.

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı heyecanı havadan görüntülendi

22 Temmuz 2018 10:27

Sporcuların Kanlıca sahilinden hep birlikte denize atlamasıyla oluşan muhteşem manzara ise havadan görüntülendi.


Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımına 30 yıldır önemli katkı sunan ve "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yerli ve yabancı toplam 2 bin 400 yüzücünün katılımıyla başladı. İBB’nin desteği Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yarış için bu sabah saat 10.00’da Kanlıca’dan start verildi. Sporcuların aynı anda denize atladığı start anları ise havadan görüntülendi. Yüzücülerin denize atlamaları ve boğazın eşsiz manzarası havadan çekilen görüntülerle kendine hayran bıraktı.




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