Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na rekor katılım

Dünyanın çeşitli ülkelerinden binlerce yüzücüyü, dostluk, yarışma heyecanı ve en önemlisi iki kıta arasında yüzme deneyimi için buluşturan ve geçtiğimiz yıl, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından “Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu” seçilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, bu yıl 23 Temmuz Pazar günü İstanbul Boğazı’nda yapılacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından, spor bilincini ve ahlakını geniş kitlelere ulaştırma amacıyla; her yaştan, her kesimden ve her cinsiyetten insanın sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri için düzenlenen yarış, Samsung’un verdiği destekle sürekli büyüyen ve gelişen bir organizasyon olarak Türkiye’nin yurt dışındaki tanıtımına da büyük katkı sağlıyor.

68 kişiyle başladı, şimdi binler yüzüyor

İlki 1989 yılında 4 kadın, 64 erkek sporcunun katılımı ile başlayan geleneksel yarışın 29’uncusunda yer alabilmek için binlerce yerli ve yabancı yüzücü İstanbul, İzmir, Ankara ve Adana’da düzenlenen elemelerde kulaç attı. Sanatçılardan politikacılara, akademisyenlerden öğrencilere ve profesyonel yüzücülere kadar pek çok insanın başvurduğu elemeler sonucunda; belli kriterleri aşan 1000’i yabancı toplam 2200 yüzücü, Asya’dan Avrupa’ya kulaç atmanın hazzını yaşayacak. Anadolu yakasında Kanlıca’dan başlayarak, Avrupa yakasında Kuruçeşme’ye doğru kulaç atacak yüzücüler arasında 49 ülkenin vatandaşı bulunuyor.

Yabancı kotası 16 saatte doldu

Bu yıl yarışlara ilgi olağanüstü düzeyde gerçekleşti. Yabancı ülkeler için açılan kontenjan sadece 16 saatte dolarken; kendisine verilen 400 kontenjanı 1 saat içinde dolduran Rusya dikkat çekti. Asya ve Avrupa arasında yüzerek eşsiz bir deneyime imza atmak isteyen yüzücüler arasında Kolombiya, Amerika, Avustralya, Arjantin, Yeni Zelanda gibi ilginç ve Türkiye’ye uzak ülkelerin vatandaşları da bulunuyor.

2017’de hedef yine dünyanın en iyi organizasyonu olmak

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, benzersiz bir yarış olma özelliği ile de dünyada büyük ilgi görüyor. ‘Herkes İçin Spor’ temasıyla düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, geçtiğimiz yıl, Amerika, Japonya, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerde düzenlenen benzer organizasyonları geride bırakarak; Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016’nın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu seçilmişti. Organizasyon, bu yıl da, tarihi ambiyans, benzersizlik, popülerlik, zorluk, emniyete verilen önem, katılımcıların coğrafi dağılımı, etkinliğin açık su yüzücülerinin hedeflerine ulaşmalarına yönelik olarak sağladığı destek gibi kriterlere göre belirlenen sıralamada en üstte yer almayı hedefliyor.